Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die ZDF-Dramedy-Serie "Familie Braun" ist am 20. November 2017 in New York mit dem International Emmy in der Kategorie "Short-Form-Series" ausgezeichnet worden.



ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler: "Es freut mich ganz besonders, dass dieser international so renommierte Preis an eine Miniserie geht, die sich mutig und unkonventionell mit dem Thema Rechtsradikalismus auseinandersetzt. Mein Dank und Glückwunsch gilt dem gesamten Team."



In acht Folgen wurde "Familie Braun" im Februar/März 2016 im ZDF ausgestrahlt. Die Neonazis Thomas Braun (Edin Hasanovic) und Kai Stahl (Vincent Krüger) bekommen aus heiterem Himmel eine neue Mitbewohnerin: Lara (Nomie LaineTucker), sechs Jahre, schwarz. Sie ist Thomas' Tochter und das Ergebnis eines vergessenen One-Night-Stands. Laras unangenehme Fragen zeigen mit entwaffnender Arglosigkeit, wie dünn und brüchig Thomas' rechtsextreme Ideologien sind.



"Familie Braun" ist eine Koproduktion von Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH und ZDF/Quantum, Das kleine Fernsehspiel. Regie führte Maurice Hübner nach dem Buch von Manuel Meimberg. Die Redaktion haben Lucia Haslauer und Lucas Schmidt.



"Familie Braun" wird am Donnerstag, 23. November 2017, ab 0.45 Uhr im ZDF noch einmal zu sehen sein. Alle acht Folgen der Serie stehen auch in der ZDFmediathek unter https://www.zdf.de/serien/familie-braun bereit.



Den renommierten International Emmy hat das ZDF schon mehrfach erhalten, unter anderem 2014 für den Dreiteiler "Unsere Mütter, unsere Väter" und 2013 für den Fernsehfilm "Das Wunder von Kärnten".



https://zdf.de/serien/familie-braun



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF_DKF



http://facebook.com/DaskleineFernsehspiel



Ansprechpartner: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121