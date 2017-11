Düsseldorf - Das gestern berichtete BIP-Wachstum für das dritte Quartal in Nigeria lag preisbereinigt bei 1,4% in der Jahresrechnung (Vorquartal: 0,7%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Erst im Frühjahrstrimester sei Nigeria aus der Rezession gekommen und die vergleichsweise geringe Konjunkturdynamik belaste unverändert die Geldpolitik. Allerdings bewege sich die Inflation mit 16% signifikant über dem angestrebten Inflationsziel von 6% bis 9%. Zudem schränke die instabile Währung den Spielraum für Zinssenkungen ein. Insofern würden die Analysten heute mit einem unveränderten Leitzins von 14,00% rechnen. Rücknahmen um insgesamt 200 BP würden die Analysten erst im Laufe kommenden Jahres unterstellen.

