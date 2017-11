Das Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist in der vergangenen Handelswoche um fast 22% auf CHF 1.9 Mio gesunken. Die Anzahl der Abschlüsse ging auf 124 von 126 zurück. Der Index schloss derweil um 0.3% höher auf 1'359.37 Zählern. Auf der Nachrichtenseite blieb es weitgehend ruhig.

Wie bereits in der Vorwoche sorgten die Aktien der Schweizer Zucker AG mit CHF 439'800 in drei Abschlüssen für das höchste Volumen. Rege gehandelt wurden die Papiere von Welinvest AG. In 16 Transaktionen wurden CHF 355'140 umgesetzt. Nach der Auszahlung der Dividende von über CHF 300 je Aktie litten die Titel mit einem Abschlag von über 8% unter Abgabedruck und führten damit die Verliererliste der Handelswoche an.

Ebenfalls erlitten die Valoren der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (6.0%) deutliche Verluste. Hier dürfte nach wie vor der Schiffszuschlag von CHF 5 belasten.Die Mehrheit im Zürcher Kantonsrat hatte jüngst einem dringlichen Postulat zur Abschaffung des Zuschlags die Unterstützung verweigert.

Die WWZ AG generierte in sechs Trades CHF 193'275. Sie verloren bis zum Berichtsende 2.2%. Damit erschienen ...

