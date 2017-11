Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit Telstra, dem führenden Telekommunikations- und Technologieunternehmen Australiens, im Rahmen des TM Forum Live! Asia eine Präsentation durchführen wird.

Catherine Michel, Chief Technology Officer (CTO) von Sigma, wird auf der Bühne gemeinsam mit Dr. Fawad Nazir, Customer Chief Technology Officer von Telstra, anwesend sein, um zu erörtern, weshalb traditionelle Service-Provider die Denkweise eines "digitalen Ureinwohners" übernehmen und die entsprechende operative Flexibilität pflegen sollten, um in der Digitalwirtschaft erfolgreich zu sein. Die Fähigkeit, neue Angebote innerhalb von Minuten und nicht erst nach Monaten zu erstellen und zu unterbreiten und sehr rasch neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen, ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des Betreibers.

"Sigma Catalog schafft die Voraussetzungen, durch Auftragserteilung zu verkaufen und anschließend die Ausführung der Aufträge unterschiedlichen Ursprungs in den gesamten B/OSS-Stapel zu integrieren und über verschiedene Vertriebsnetze zu orchestrieren. Die ‚Offer Canvas'-Fähigkeit des Produkts versetzt die Unternehmen in die Lage, welche Art von Servicefähigkeit sie auch bieten, in Einheiten zu komponentisieren, die in ihren Systemen und Netzwerken sofort funktionsfähig sind", so Catherine Michel, CTO von Sigma Systems.

Die Präsentation wird am Mittwoch, dem 6. Dezember 2017 um 14.25 Uhr stattfinden. Weitere Informationen über die Präsenz von Sigma auf dem TM Forum Live! Asia erhalten Sie, wenn Sie hier klicken.

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und High-Tech-Diensteanbieter. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Das Portfolio des Unternehmens umfasst einen unternehmensweiten Produkt- und Service-Katalog mit Funktionen wie Konfigurieren, Bepreisen und Anbieten (CPQ) sowie Auftragsverwaltung und Produktversorgungsprozesse. Sigma nutzt einen agilen Ansatz, um seine B/OSS-Produkte für seine Kunden zu implementieren. Sigma unterhält Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien sowie Partnerschaften mit Technologie- und Integrationspartnern in mehr als 100 Ländern.

