Es war schon ein Meilenstein, der da gestern auf dem Parkett erreicht wurde. Oder besser auf der Anzeigetafel, denn da leuchtete bei der Volkswagen Vorzugsaktie 167,35 Euro auf. Das war zunächst ein neues Jahreshoch (aktuell steht die Aktie bereits über 168 Euro), was per se schon mal als Erfolg gewertet werden kann. Doch es war noch viel mehr, denn damit kletterte die Aktie auf den höchsten Stand seit dem 18. September 2015. Und das wiederum war der Tag, an dem ein Skandal seinen (öffentlichen) Anfang nahm, der unter dem Namen "Dieselgate" in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Die juristische Aufarbeitung der Causa VW "läuft und läuft und läuft", um einen der berühmtesten Werbeslogans von Volkswagen zu zitieren, im Chart hingegen ist dieses Kapitel jetzt abgeschlossen. Zumindest optisch:

