Starr Companies hat mit SMARTT MGA eine Tätigkeit als Agents für Starr International (Europe) Limited vereinbart, um automatisierte Angebote und Versicherungsunterlagen für das Geschäft der allgemeinen Leichtluftfahrt bereitzustellen.

"Wir haben eine enge und fruchtbare Beziehung mit SMARTT aufgebaut und freuen uns, diese auf eine vertragliche Basis gestellt zu haben", sagte Jim Herbert, Chief Underwriting Officer, Aviation. "Unsere StarrLink-International-Plattform wird unserer Ansicht nach Vertragsabschlüsse im Luftfahrtgeschäft erheblich effizienter gestalten. Wir freuen uns, unsere Produktangebote über SMARTT MGA in naher Zukunft auszuweiten."

Michal Chmielewski, Chief Executive Officer, SMARTT MGA, betonte: "Für die Ausstellung der meisten Angebote, Zeichnungs- und Vertragsunterlagen braucht die StarrLink-Plattform nur wenige Minuten damit verändert sie die Methoden im Luftfahrtversicherungswesen."

SMARTT MGA ist Teil der SMARTT Group, ein Versicherungs- und Rückversicherungsvermittler, der in Polen ansässig und von der polnischen Finanzmarktaufsicht (KNF) zugelassen ist.

Über Starr Companies

Starr Companies (Starr) ist der weltweite Marketingname für die operativen, im Bereich Versicherungen und Reiseservice tätigen Unternehmen und Tochtergesellschaften der Starr International Company, Inc. und für das Anlagegeschäft der C.V. Starr Co., Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Starr ist eine auf fünf Kontinenten vertretene, führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft. Über seine operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach- und Schadenversicherungs- sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. Hinzu kommt eine Palette von Produkten für Spezialversicherungsschutzbereiche, darunter die Luft- und Seefahrt sowie der Energiebereich und die Exzedenten-Schadenversicherung. Folgende Versicherungs-Tochtergesellschaften wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating "A" (ausgezeichnet) eingestuft: Starr Indemnity Liability Company, Starr Surplus Lines Insurance Company, Starr Syndicate Limited at Lloyd's of London, Starr International Insurance (Asia) Ltd. und Starr Insurance Reinsurance Limited.

Über SMARTT MGA

