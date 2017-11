Essen - In Berlin werden die Möglichkeiten nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche sondiert, so die Analysten der National-Bank AG.Möglich seien die Fortsetzung der noch regierenden "Großen Koalition" von SPP und CDU/CSU, die Bildung einer Minderheitsregierung oder Neuwahlen. Da die SPD sich beharrlich weigere die "GroKo" fortzusetzen und eine Minderheitsregierung von Frau Merkel eher abgelehnt werde, dürften Neuwahlen das wahrscheinlichste Szenario sein. Allerdings stelle sich die Frage, welche Veränderungen sich durch Neuwahlen ergeben würden: Nach den jüngsten Umfragen habe sich an den politischen Kräfteverhältnissen kaum etwas geändert. Man dürfe gespannt sein, ob die Intervention von Bundespräsident Steinmeier hier noch eine unerwartete Wendung bewirken könne.

Den vollständigen Artikel lesen ...