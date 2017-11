Sportlicher Winterauftakt im Land von "Stille Nacht! Heilige Nacht!"



Flachau (ots) - Traditionelle Brauchtumsveranstaltungen schüren in der Salzburger Sportwelt die Vorfreude auf Weihnachten. Währenddessen herrscht auf den bestens präparierten Pisten von Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann-Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos bereits sportliche Hochstimmung. Ein besonderer Fokus richtet sich heuer und im nächsten Jahr auf Wagrain: Hier hat Joseph Mohr, Pfarrer und Textautor von "Stille Nacht! Heilige Nacht", elf Jahre gelebt. Das berühmte Weihnachtslied feiert 2018 sein 200-Jahr-Jubiläum.



Zwtl.: "Stille Nacht! Heilige Nacht!" in Wagrain



Im neu renovierten Pflegerschlössl in Wagrain wird am 03.12.2017 das neue Stille-Nacht-Museum eröffnet: Die Ausstellungsbereiche sind dem Leben und Wirken von Joseph Mohr in Wagrain, der Entstehung des Liedes und seiner internationalen Verbreitung gewidmet. Das moderne Museum lädt zur interaktiven Auseinandersetzung mit dem Wert von Ruhe und Stille in der modernen Zeit.



Beim "Advent der Kulturen" von 08. bis 12.12.2017 präsentiert sich heuer das Gastland Schweden im Kreise der heimischen Aussteller von Wagrain. [www.wagrain-kleinarl.at] (http://www.wagrain-kleinarl.at)



Licht Advent in St. Johann-Alpendorf Besonders schöner Adventmarkt mit Licht-Installationen, Pongauer Köstlichkeiten, Handwerkskunst, viel Musik und einer stylischen Kristall-Lounge. 23.11. bis 23.12.2017 jeweils Donnerstag bis Sonntag. [www.licht-advent.at] (http://www.licht-advent.at)



Weihnachtsidylle in Filzmoos Ein mit Fackeln gesäumter Rundweg mit lebensgroßer Weihnachtskrippe, Weihnachts-Weisenbläsern, traditionellen Schiachperchten und Kulinarik. Startpunkt sind die Unterhof- und Oberhofalm. 01., 02., 03., 06., 08., 09., 10., 13., 15., 16., 17., 20., 22., 23., 25., 26. und 27.12.2017 [www.filzmoos.at] (http://www.filzmoos.at)



TV-Aufzeichnung "Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht" in Flachau Am 03. und 04.12.2017 führen erneut Sonja Weissensteiner und Harald Krassnitzer durch einen adventlichen Abend aus dem SalzburgerLand. Ticktes und weitere Infos unter [www.flachau.com] (http://www.flachau.com)



Altenmarkter Herberg.Suche am 08.12.2017 um 17 Uhr Stimmungsvolle Wanderung mit Texten, Weisenbläsern, Gesang und Kerzenlicht. [www.altenmarkt-zauchensee.at] (http://www.altenmarkt-zauchensee.at)



Radstädter Weihnachtswanderungen am 9., 16. und 26.12.2017 Besinnliche Weihnachtswanderung von jeweils 17 bis 19 Uhr mit dem "längsten Adventskalender Europas". [www.radstadt.com] (http://www.radstadt.com)



