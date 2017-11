FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.11.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 265 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES XLMEDIA PRICE TARGET TO 220 (170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESUMES SUPERGROUP WITH 'HOLD' - TARGET 1990 PENCE - GOLDMAN RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 108 (105) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS SHELL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2600 PENCE - JEFFERIES RAISES SSE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1700 (1400) PENCE - JPMORGAN CUTS AO WORLD PRICE TARGET TO 125 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ENTERTAINMENT ONE TARGET TO 339 (331) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5646 (4763) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1750 (1697) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 560 (580) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1100 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 400 (390) PENCE - 'NEUTRAL'



