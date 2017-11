Die Betreuung von Kindern wird immer teurer. Wie Eltern die Kosten steuerlich geltend machen können und welche Regeln dabei zu beachten sind.

Seit 1. August 2013 haben Eltern Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr und auf einen Kita-Platz ab drei Jahren. Wer sein Kind in einer Kita unterbringt, muss in den meisten Bundesländern die Beiträge aus eigener Tasche zahlen. Derzeit geben Eltern rund drei Mal mehr pro Monat für einen Kita-Platz aus als noch 2005.

Eltern können allerdings den Fiskus an den Kosten beteiligen. Bis zum 14. Lebensjahr des Kindes sind zwei Drittel der Betreuungskosten von maximal 6000 Euro, also 4000 Euro, pro Jahr und Kind, als Sonderausgaben vom Einkommen abzugsfähig. Wer als Elternteil nicht bis zum nächsten Jahr auf den Steuernachlass warten will, kann beim Finanzamt einen Antrag stellen, die Betreuungskosten monatlich von der Lohnsteuer abziehen zu lassen. Die Belege für die Kosten müssen die Eltern mit der Einkommensteuererklärung nachreichen.

Betreuungskosten lassen sich sowohl für leibliche Kinder als auch für Adoptiv- ...

