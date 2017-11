140 Millionen Euro will Ergo in den Ausbau einer neuen Software investieren. Damit soll der Versicherer nach Jahren der Krise zum führenden Online-Anbieter werden. 2020 soll das Projekt abgeschlossen sein.

Nach Jahren der Krise soll sich die Ergo-Versicherung zum führenden Online-Anbieter wandeln. Bis 2020 will das Unternehmen 140 Millionen Euro in neue Software investieren. Das sagte Mark Klein, der Chef des Ergo-Digitalgeschäfts, am Dienstag beim Investorentag des Mutterkonzerns Munich Re.

