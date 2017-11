Zürich / Wien - «Engage.ch» und «Das offene Politlabor/glpLab» sind unter den Finalisten des ersten europaweiten Preises für kreative und mutige politische Arbeit. Im Rahmen der «Innovation in Politics Awards» wurden die beiden Schweizer Projekte von einer Jury, bestehend aus mehr als 1000 Europäerinnen und Europäern, ausgewählt. Das Finale und die Preisverleihung werden am 6. Dezember 2017 im Rathaus in Wien stattfinden.

«Die Anzahl der qualitativ hochstehenden und innovativen politischen Projekte aus ganz Europa haben uns beeindruckt und unsere Erwartungen übertroffen. Es macht uns stolz, zwei Schweizer unter den Finalisten dabei zu haben», sagt Dr. Daniel Heller, Partner bei Farner Consulting. Die Kommunikationsagentur fungiert als Schweizer Vertretung der Innovation in Politics Awards.

Engage.ch und Politlabor: Die Finalisten der Schweiz

Damian Müller (Ständerat), Lisa Mazzone (Nationalrätin), Cédric Wermuth (Nationalrat), Marco Romano (Nationalrat) und Lukas Reimann (Nationalrat) mit Engage.ch: Eine Online-Plattform, bei der man Anliegen und Ideen anmelden kann. Die besten 11 Ideen werden von jungen Parlamentarierinnen und Parlamentariern ausgewählt und schaffen es ins Bundeshaus. Kathrin Bertschy (Nationalrätin) mit glpLab - Das offene Politlabor: Eine Grassroots-Initiative, welche die Schweizer Milizpolitik neu ...

