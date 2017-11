München (ots) - Das Erste zeigt "Masada" am 23. November 2017 und "Alte Freunde" am 30. November 2017, jeweils um 20:15 Uhr



Nach dem erfolgreichen Start der Krimireihe "Der Tel-Aviv-Krimi" ermitteln Burgschauspielerin Katharina Lorenz als Kommissarin Sara Stein und der vielfach preisgekrönte Samuel Finzi als Inspector Jakoov Blok nun zum dritten und vierten Mal vor dem politisch-gesellschaftlich brisanten Hintergrund des Staates Israels.



Zu den Filmen:



Die antike Bergfestung Masada gilt als Symbol für den Freiheitswillen des jüdischen Volkes: 73 nach Christus gingen dort Aufständische lieber in den Freitod als in die Gefangenschaft der römischen Besatzer. Dieser für das heutige Israel wichtige Mythos steht im Zentrum des dritten Tel-Aviv-Krimis "Masada": Kommissarin Sara Stein und ihr Kollegen Blok müssen einen rätselhaften Todesfall klären, bei dem alle Beteiligten bedacht sind, eine nationale Legende zu schonen. Michael Degen spielt einen Shoah-Überlebenden und berühmten Archäologen, dessen eigener Sohn ihn vom Sockel stoßen wollte.



In "Alte Freunde", dem vierten Film mit Katharina Lorenz in der Rolle von Sara Stein, wird der Kommissarin bewusst, welche Traumata der dauerhafte Kriegszustand bei Israelis verursacht. Sara weiß, dass es zwischen ihrem Mann David (Itay Tiran) und ihrem Kollegen Blok seit der gemeinsamen Militärzeit ein unaussprechliches Geheimnis gibt. Doch erst jetzt erfährt sie die Wahrheit, die sie zutiefst erschüttert. Sara muss sich der israelischen Realität stellen, führt ihr aktueller Fall die Neubürgerin doch in das Milieu der gefallenen Kriegshelden.



"Der Tel-Aviv-Krimi" ist eine Produktion der TV60Film (Produzenten: Andreas Schneppe, Sven Burgemeister und Andreas Bareiss) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Das Buch von "Masada" stammt von Matthias Tiefenbacher nach einer Idee von Martin Kluger und Maureen Herzfeld; das Buch "Alte Freunde" wurde von Britta Stöckle und Josef Rusnak verfasst. Matthias Tiefenbacher führte bei beiden Filmen Regie. Die Redaktion liegt bei Sascha Schwingel und Katja Kirchen (beide ARD Degeto). Gedreht wurde im Dezember 2016 und von Februar bis April 2017 in Tel Aviv.



