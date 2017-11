Computer gehören mittlerweile zum Alltag, bei der Bedienung kann man zwischen Maus, Touchpad oder Sprachassistent wählen. Dies war zu Beginn noch ganz anders. Daten mussten mühsam mit Lochkarten eingegeben werden.

Nur wenige Menschen konnten die ersten funktionsfähigen Computer bedienen, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Markt kamen. Es gab keine Monitore, keine Computer-Tastaturen und auch keine Maus. Daten mussten mühsam mit Lochkarten oder gestanzten Lochstreifen eingegeben werden. Die Ergebnisse der Berechnungen konnte man - zum Teil auch erst Stunden später - auf Papierfahnen sehen, die ein Fernschreiber bedruckt hatte.

Der legendäre Altair 8800 aus dem Jahr 1975, der Vorfahre aller Personal Computer, wurde anfänglich sogar nur mit Kippschaltern programmiert. Mit der Maschine lies sich auch nicht viel mehr anstellen, als LEDs zum Blinken zu bringen. Immerhin konnten sich nun auch Studenten wie Bill Gates und Steve Wozniak einen eigenen Computer zulegen.

Die Computerwissenschaft war zu diesem Zeitpunkt schon längst zwei Schritte weiter. So hatte der US-Informatiker Doug Engelbart bereits im Dezember 1968 am Stanford Research Institute in Kalifornien in einer legendären Demo vorgeführt, wie man mit einer Maus Inhalte auf einem Computer-Monitor steuern kann. Um die grafische Oberfläche einem Massenpublikum zur Verfügung stellen zu können, mussten aber noch Jahre vergehen.

Die erforderliche Hardware gab es noch nicht - zumindest nicht zu bezahlbaren Preisen. Außerdem hielten etliche ...

