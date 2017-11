Wer im Internet einkauft, ist oft bereit, mit Unternehmen dort auch Finanzgeschäfte abzuschließen. Es geht meist um Kreditkarten, aber auch um Anlagen und Darlehen. Damit erreichen Amazon und Co. vor allem eine Gruppe.

Hier ist ein weiterer Grund, aus dem Banken Amazon und Konsorten fürchten sollten: Laut einer neuen Umfrage sind die Kunden scharf darauf, dass die Technologie-Titanen den Finanzsektor übernehmen. Fast 60 Prozent der Bankkunden in den USA sind der Erhebung des Beratungsunternehmens Bain & Co. zufolge bereit, es mit einem Finanzprodukt eines Technologie-Unternehmens zu versuchen, mit dem sie bereits in anderen Bereichen Geschäfte machen. Besonders hoch war das Interesse bei den jüngeren Umfrageteilnehmern: Rund 73 Prozent der Befragten im Alter von 18 bis 34 Jahren würden Angebote zu Kreditkarten, Konten, Kapitalanlagen und Hypothekendarlehen eines Technologie-Unternehmens ausprobieren.

"Sie sind dazu bereit, wenn die Erfahrungen, die sie dabei machen, genauso einfach und leicht wie bei einem Einkauf bei Amazon sind", sagt Gerard du Toit, Partner bei Bain und Co-Autor der Erhebung, in einem Interview mit Bloomberg. "In China ist es bereits üblich, viele Bankgeschäfte über WeChat, Alipay oder ähnliche ...

