Die Messung des elektrischen Stroms ist eine wichtige Aufgabe. Ein Ziel ist dabei die Messung des Energieverbrauchs. Dabei geht es nicht nur um die Ermittlung der Energiekosten. Werden zum Beispiel in einem Haus gleichzeitig zu viele Geräte mit hohem Stromverbrauch betrieben, wird das Stromnetz überlastet und die Sicherung schaltet den Strom ab. Das kann passieren, wenn in dem Haus zum Beispiel gleichzeitig mehrere Waschmaschinen, Backöfen und leistungsstarke Ladegeräte für Elektroautos betrieben werden. Bei Wohnhäusern werden heute immer mehr Solaranlagen zur Stromversorgung eingesetzt. Die Sonne scheint nur tagsüber. Deshalb muss Energie auch gespeichert werden. Der Stromverbrauch sollte zu dieser Zeit nicht zu hoch sein. Bei all diesen Fällen kann das intelligente Haus helfen. Die Technik ermittelt den Verbrauch über Stromsensoren und warnt rechtzeitig davor, weitere Geräte einzuschalten.

Die Automobilbranche soll heute immer mehr auf Elektroautos umgestellt werden. Um ein optimales Fahrverhalten zu ermöglichen, ist der Fahrer über den Stromverbrauch zu informieren. Stromsensoren sind ebenso für effiziente Motorsteuerungsalgorithmen und aus Sicherheitsgründen erforderlich. Das Batterie-Steuermodul des Fahrzeugs muss die Ladung kennen, die in die Batterie auf- und absteigt. So wird ein ordnungsgemäßer Ladezustand garantiert und der Fahrer rechtzeitig zur erneuten Aufladung informiert.

Gleichzeitig dient die Strommessung beim Bremsen. Bei der Abfahrt von Bergen ist ebenso eine Rückgewinnung der Energie möglich. Hierfür ist eine exakte Messung einschließlich der Stromflussrichtung notwendig. Nur so können die Prozesse des Lade- und Entladevorgangs der Lithium-Akkumulatoren fehlerfrei gesteuert werden. Alterungen der Akkus können so frühzeitig erkannt werden. Ebenso wird das gesamte Bordnetz überwacht.

Größere Solaranlagen nach dem Photovoltaikprinzip müssen ebenfalls ständig überwacht werden. Die einzelnen Solarzellen werden zu sogenannten Strings durch eine Reihenschaltung verbunden. Somit addiert sich die gelieferte Spannung. Die Reihenschaltungen werden anschließend miteinander verbunden, wodurch sich der Strom aus den einzelnen Reihen addiert. Der maximale Strom einer Reihenschaltung wird durch die Solarzelle bestimmt, die den niedrigsten Stromwert liefert. Beim Defekt oder zu starker Verschmutzung nur einer einzigen Zelle sinkt somit der insgesamt gelieferte Strom. Deshalb sind eine getrennte Messung und der Vergleich des gelieferten Stroms aller Reihenschaltungen sinnvoll. Solaranlagen arbeiten so mit hoher Effizienz und Fehler werden frühzeitig erkannt.

Ein anderes Einsatzgebiet der Stromsensoren ist der Einsatz bei Frequenzumrichtern für die Ansteuerung von Motoren. Dies erfolgt nicht nur bei der elektrischen Bahn. Frequenzumrichter werden auch in der Industrie bei Hebeeinrichtungen, Pumpen, Fließbändern und anderen Maschinen eingesetzt. Über den Stromverbrauch wird die aktuelle Belastung ermittelt und der Prozess entsprechend gesteuert. Werden kurze Stromimpulse festgestellt, kann die Ursache in einer Überlastung des mechanischen Antriebs liegen. Der Fehler wird so rechtzeitig erkannt.

Ein anderes Anwendungsgebiet finden wir auch im Hobbybereich. Dort werden Stromsensoren zum Beispiel in Robotern und Quadrokoptern verwendet. Ein Quadrokopter treibt über Motoren die vier Flügel an. Durch die Messung des Stromverbrauchs wird das exakte Flugverhalten gesteuert.

Sensorverfahren

Zur Messung der Stromstärke gibt es verschiedene Prinzipien, die eine Weiterverarbeitung der Messwerte ermöglichen. Beim einfachsten Verfahren wird ein Widerstand in den Stromkreis eingebaut und der Spannungsabfall gemessen.

