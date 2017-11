Bad Marienberg - Der Vorstand der CORESTATE Capital Holding S.A. ("CORESTATE") (ISIN LU1296758029/ WKN A141J3) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein Angebot (das "Angebot") nicht nachrangiger unbesicherter Wandelschuldverschreibungen fällig 2022 mit einem anfänglichen Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 150 Mio. (die "Schuldverschreibungen") zu platzieren, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

