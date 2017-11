Frankfurt - Nach den Regenfällen der letzten Zeit zeigen sich die ivorischen Kakaoanbauer in Umfragen vor Beginn der Trockenzeit zufrieden mit der Feuchtigkeitsversorgung, so die Analysten der Commerzbank. Damit seien die Vorzeichen für die weitere Entwicklung der Kakaobohnen positiv. Zwar werde generell von einer niedrigeren als der Rekordernte des Vorjahres ausgegangen - 2016/17 seien erstmals mehr als 2 Mio. Tonnen produziert worden -, doch in den letzten Wochen hätten die Anlieferungen in die Häfen inoffiziellen Angaben zufolge vollständig zum Vorjahr aufgeholt. Die positiven Meldungen würden den Kakaopreis drücken. In New York habe er gestern um 2% auf 2.084 USD je Tonne nachgegeben.

