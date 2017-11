Von Christian Grimm

BERLIN/DÜSSELDORF (Dow Jones)--Uniper-Chef Klaus Schäfer hat den Kampf um die Selbstständigkeit seines Unternehmens noch nicht aufgegeben. "Sie wissen nicht, wie das Spiel ausgeht", zitierte Schäfer den Fußballtrainer Sepp Herberger während einer Pressekonferenz in Düsseldorf. "Und so verhält es sich auch bei uns", ergänzte der Vorstandsvorsitzende.

Fortum liege mit seinem Angebot für gut die Hälfte der Uniper-Anteile derzeit "ein, zwei Tore" in Front. "Aber ein Unentschieden ist immer noch drin", meinte Schäfer. Am Morgen hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären raten, die Fortum-Offerte nicht anzunehmen. Die Finnen wollen der Uniper-Mutter Eon Anfang nächsten Jahres knapp 4 Milliarden Euro für die verbliebenen 47 Prozent an der Kraftwerkstochter zahlen. Eon ist entschlossen, den Verkauf über die Bühne zu bringen.

Schäfer konzentrierte sich deshalb jetzt auf die verbliebenen 53 Prozent der Anteilseigner und will von Fortum-Chef Pekka Lundmark weitreichende schriftliche Zusagen heraushandeln. Dazu zählen die finanzielle Eigenständigkeit, die Nicht-Einmischung in das Tagesgeschäft sowie der Erhalt der Firmenzentrale und Beschäftigungsgarantien für die Mitarbeiter.

Schäfer kommt aus der Schmollecke

Das Ganze soll in den kommenden Wochen passieren. "Ich bin selbstverständlich an einer guten Form des Miteinanders interessiert", erklärte der CEO. Er habe mit Lundmark verabredet, wie eine strukturierte Diskussion über die Zukunft des Versorgers aussehen könne. Schäfer versprach, die öffentlichen Angriffe gegen die Übernahme einzustellen. Lundmark hatte immer wieder versichert, nur ein strategischer Investor sein zu wollen und nicht die Kontrolle zu übernehmen. An den Märkten wird dennoch erwartet, dass Fortum die Mehrheit übernehmen wird, weil weitere Anteilseigener den Finnen ihre Aktien andienen werden.

Dass die Konzernmutter Eon den eingefädelten Deal mit dem Stromkonzern aus dem hohen Norden auf den letzten Metern absagt, glaubt die Chefetage in Düsseldorf nicht mehr. "Ich verschließe mich keineswegs der Realität", erklärte Schäfer. Sollte Eon nämlich das Geschäft platzen lassen, müssten die Essener zwischen 0,75 Milliarden Euro und 1,5 Milliarden als Strafgebühr nach Finnland überweisen. Ein konkurrierender Bieter müsste laut Finanzvorstand Christopher Delbrück damit 30,80 Euro je Aktie auf den Tisch legen, damit Eon die Sache noch einmal überdenkt. Einer Klage gegen die hohe Pönale räumte Delbrück keine großen Chancen ein. Sie sei "aber absolut unüblich", meinte der Finanzchef.

Uniper beschäftigt 13.000 Mitarbeiter, darunter 5.000 in Deutschland. Einst als "Resterampe" mit dreckigen Kraftwerken verspottet, legte das Unternehmen nach Abspaltung und Börsengang eine furiose Trendwende hin. Der Börsenkurs konnte mehr als verdoppelt werden.

