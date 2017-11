Köln (ots) - Köln, 21.11.17: Die "Victoria's Secret Fashion Show" ist das wohl meist gefeierte Modeevent des Jahres und RTL Living holt die diesjährige Show keine 24 Stunden nach der Weltpremiere auf die deutschen Bildschirme: Am 29.11, um 20:15 Uhr. Nach New York, London und Paris fand die Show des bekannten Unterwäschelabels am Montagabend in der chinesischen Megametropole Shanghai statt. Auch dieses Jahr war das All-Star Line-Up der Victoria's Secret-Engel mit dabei: Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell, Taylor Hill u.a. Zum ersten Mal dabei und damit seit langem wieder ein deutschsprachiges Model: Nadine Leopold aus Österreich. Die 23-Jährige ist von dem Hype immer noch überwältigt und verrät RTL Living im Interview: "Seit der Bekanntgabe, dass ich bei der Show dabei bin, ist mein Instagram-Channel in die Höhe geschnellt - es sind bis jetzt gut 30.000 Fans dazugekommen." Nadine Leopold ist die erste Österreicherin überhaupt, die in der Geschichte von "Victoria's Secret" bei der Show mitläuft. Besonders aufgeregt ist auch Kelly Gale (22) aus Schweden, wie sie vorab erzählt: "Ich werde die Show mit einem gebrochenen Fuß laufen. Vor sechs Wochen habe ich mir einen fünffachen Bruch zugezogen und bei den Proben festgestellt, dass die Verletzung immer noch nicht ganz abgeheilt ist. Deswegen bin ich besonders nervös und hoffe, dass alles gut geht." Eines der Highlights jeder Show ist der Auftritt des Musikacts auf dem Catwalk. In diesem Jahr sorgte u.a. US-Star Harry Styles für die musikalische Untermalung der Fashion-Show.



Die Deutschlandpremiere der "Victoria's Secret Fashion Show 2017" läuft bei RTL Living am 29.11, um 20:15 im Rahmen des Fashiondays. Bereits ab 09:40 Uhr steht das Programm ganz im Zeichen der Mode. Hier die Programmierung im Überblick:



09:40 Uhr: "The Face mit Naomi Campbell" (10 Folgen) 17:35 Uhr: "Backstage - Hinter den Kulissen der New York Fashion Week" (4 Folgen) 19:25 Uhr: "Victoria's Secret Fashion Show 2016" 20:15 Uhr: "Victoria's Secret Fashion Show 2017" 21:00 Uhr: "Inside British Vogue - Die Bibel der Modewelt" (Teil 2 als Deutschlandpremiere)



