München/Berlin (ots) - Sie waren alle da: knapp 4.000 Fans und über 60 der beliebtesten Social-Media-Stars kamen am vergangenen Samstag zur ersten STYLORAMA in den Dortmunder Westfalenhallen. Am 30 Meter langen roten Teppich trafen die Fans direkt auf ihre Stars: Lisa&Lena, Dagi Bee, Luca (ConCrafter), Die Lochis, Sophia Thiel, LauraJoelle, ViktoriaSarina, Bars and Melody und viele mehr wurden von ihren Fans frenetisch gefeiert, unendlich viele Selfies geschossen, und die Social-Media-Stars kletterten sogar auf die Absperrungen, um ihren Fans noch näher zu sein.



Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin von Starwatch: "Wir freuen uns sehr über den großen Erfolg unserer ersten Stylorama und die breite positive Ressonanz von allen Seiten. Ein großer Dank gilt unseren Sponsoren und Künstlern für das Vertrauen und die tollen Inszenierungen Vorort. Mit Starwatch und Studio71 haben sich erstmals zwei Töchter der ProSiebenSat.1 Gruppe zusammengeschlossen und mit geballter Kraft und Expertise eine tolle Even- Premiere hingelegt."



Sebastian Romanus, Geschäftsführer von Studio71 ergänzt: "Wir haben für Influencer, Fans und Brands eine neue Social-Media- und Lifestyle-Convention geschaffen, eine attraktive Plattform, die die relevanten Themen Beauty, Music und Fashion vereint und auf der sie sich in einem einzigartigen, stimmungsvollen Rahmen persönlich begegnen und austauschen können. Das Gesamtkonzept der STYLORAMA ist aufgegangen."



Die Lieblingsinfluencer der jungen Generation hatten zahlreiche Highlights im Gepäck: Dagi Bee sowie Lisa&Lena präsentieren den Fans ihre Mode-Kollektionen persönlich an den eigenen Ständen. Alle Social-Media-Stars waren zum Greifen nah, so dass es oft aufgrund der vielen Besucher kein Durchkommen mehr gab.



Die Lochis sorgten für Kreischalarm und ihr Auftritt auf der Mainstage mit Songs wie "Lieblingslied" und "Kopfkino" für erstklassige Stimmung in der Halle. Außerdem performten das Pop/Rap-Duo Bars & Melody, die Chartstürmer aus England. Zudem präsentierte Moritz Garth sein neues Album auf der Bühne. Die musikalischen Höhepunkte ergänzten die "The Voice of Germany"-Talents aus der aktuellen Staffel, die erstmals für eine Live-Performance außerhalb der TV-Show auftraten. Die ProSieben TV-Moderatoren Viviane Geppert und Maurice Gajda moderierten durch den Tag und gaben in Interviews mit den Influencern Einblicke in das facettenreiche Leben der Social-Media-Stars.



Im Brand Village wurden mit dem exklusiven Beauty-Partner ROSSMANN angesagte Produkte und Specials präsentiert. Großen Publikumsandrang gab es am ROSSMANN Stand beim Meet & Greet mit der Kisu, die das Gesicht des Rossmann Adventskalenders ist, als auch an den Partnerständen wie got2b, lavera Naturkosmetik, Maybelline, Revlon, Zoella Beauty, Makeup Revolution, MakeUp Radierer, Kiss und Fujifilm. In der ROSSMANN Avenue stellten diese Markenpartner viele neue Produkte und trendige Highlights vor. Es gab exklusive Styling Tipps, u.a. auch von Make-Up-Artist Boris Entrup am Stand von Maybelline. Die Besucher konnten zudem zahlreiche Goodies ergattern und zu vergünstigten Konditionen shoppen.



In der Lounge von Medienpartner MÄDCHEN konnten die Besucherinnen mit ihren Freundinnen chillen oder coole Bilder in der Fotobox machen, ein Fun-MÄDCHEN-Cover hochladen und sofort an Freunde verschicken. Gemeinsam mit ROSSMANN suchte MÄDCHEN die WABFFI 2018 (WeltAllerBesteFreundinnenFürImmer), die bald zu einem Fotoshooting nach München eingeladen werden. McCafé ermöglichte es Fans, die im Vorfeld beim Gewinnspiel teilnahmen, in einem eigens für die STYLORAMA errichteten Café ihre Online-Lieblinge hautnah zu treffen. Frei nach dem Motto "auf einen Café mit..." konnten die glücklichen Gewinner hier in gemütlicher und persönlicher Atmosphäre über den Tag verteilt die Webstars LauraJoelle, TheBeauty2go, Hannah, Sonny Loops, Anderson & Wilson und Moritz Garth treffen.



Begleitet wurde die STYLORAMA von einem "taff uncut"-Team, das zahlreiche Highlights live auf auf dem "taff"-Facebook-Profil streamte und allen Daheimgebliebenen umfassende Impresssionen von dieser ersten Social-Media- und Lifestyle-Convention ermöglichte. Zusätzlich konnten die STYLORAMA-Fans im offiziellen Instagram-Takeover von Sonny Loops mit Riccardo Simonetti und Novalanalove exklusive Einblicke vom Event erhalten.



Bildunterschrift zum angehängten Gruppenbild(v.l.n.r.): Sebastian Kahlich (Director Brand Partnerships, Starwatch Entertainment); Katharina Frömsdorf (Geschäftsführerin, Starwatch Entertainment); Petra Czora (Geschäftsleitung Marketing, Rossmann); TheBeauty2go (Influencerin); Johann Griebl (Geschäftsführer, Studio71); Ralf Osteroth (Senior Vice President Marketing & Sales, Studio71); Sebastian Romanus (Geschäftsführer, Studio71)



