MEININGEN-DREISSIGACKER (dpa-AFX) - Der Hedgefonds Teleios Capital Partners um den Investor Igor Kuzniar baut seine Beteiligung am Telekom- und Netzwerkausrüster Adva weiter aus und sorgt bei den Aktien für einen Kurssprung. Wie Kuzniar am Montagabend in einer Stimmrechtsmitteilung bekanntgab, stieg der Adva-Anteil von zuletzt gut 10 Prozent auf nunmehr etwas mehr als 15 Prozent. Noch im August hatte sein Hedgefonds über eine Beteiligung von lediglich etwas mehr als 3 Prozent verfügt.

Die Nachricht einer Anteilsaufstockung durch den Großaktionär verlieh den Aktien des Telekom- und Netzwerkausrüsters Adva am Dienstag kräftig Rückenwind. Sie stiegen gegen Mittag um 10 Prozent auf 6,12 Euro.

Die Adva-Aktien waren im Juli infolge eines enttäuschenden Geschäftsberichts und -ausblicks eingebrochen. Zwischenzeitlichen Erholungsversuchen war jeweils die Luft ausgegangen. Auch nach der jüngsten Erholung kosten die Papiere immer noch deutlich weniger als vor dem Kursrutsch zur Jahresmitte./tav/jha/

