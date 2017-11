Zollikofen - IT-Fachkräfte sind rar und werden gesucht. Zeit, ihnen am Digitaltag die Wertschätzung zu geben, die ihnen im Zeitalter der Digitalisierung gebührt.

Der Digitaltag widmet sich - nomen est omen - digitalen Trends und Innovationen. Was dabei manchmal vergessen geht: Digitalisierung ist doch trotz allem «menschengemacht». T-Systems schickt daher am 21. November einen magentafarbenen Truck, beladen mit Geschenken, auf die Reise durch Basel, Aarau und Zürich, um sich ganz persönlich bei ausgewählten IT-Professionals und damit stellvertretend bei all den vielen Programmierern, Systemadministratoren oder Netzwerkspezialisten in der Schweiz zu bedanken.

«Thank you, nerds» - die Software- und Applikationsentwickler rücken an die Schalthebel der digitalen Wirtschaft ...

