Mehr als 20 Jahre hat es gedauert, bis sich Aldi Süd an sein Logo getraut hat. Das neue Aldi-A ist leicht geschwungen und hat eine dreidimensionale Anmutung. Auch der Aldi-Schriftzug kommt nicht mehr so kantig daher. 1880 Filialen, etliche Einkaufswagen und noch mehr Visitenkarten muss Aldi Süd nun "umflaggen". Gleichzeitig erhalten die Eigenmarken des Discounters einen neuen Look, immer mehr Filialen werden nach Vorbild eines Marktes in Eglharting bei München aufgerüstet.

Es ist ein riesiger Aufwand und Teil eines insgesamt rund 3,5 Milliarden Euro schweren Investitionsprogramms, mit dem der Discounter das Deutschlandgeschäft bis 2019 ankurbeln will.

Die womöglich spannendste Neuerung des Handelskonzerns findet indes nicht in den Filialen statt, sondern davor: Aldi Süd will seine Parkplätze stärker monetarisieren. Gelingen soll das unter anderem mit Tankstellen. Bis Ende des Jahres will Aldi Süd auf den Grundstücksflächen von zehn Standorten im Großraum München, Nürnberg und Stuttgart die ersten Tankstellen aufstellen lassen, Anfang 2018 sollen sie in Betrieb gehen. Und das ist erst der Anfang. Langfristig könnte die Zahl auf etwa 200 steigen.

Ehemaliger Rennfahrer baut Tankstellen

Die Idee wirkt auf den ...

