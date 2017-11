Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ein Kaugummi an der Lieblingsjeans oder -jacke - laut Hauswirtschaftsmeisterin Anni Zierz vom DHB-Netzwerk Haushalt in Augsburg kein Grund zur Sorge. "Das Kleidungsstück in einen Gefrierbeutel in die Tiefkühltruhe legen", rät Zierz im Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Ist die klebrige Masse hart geworden, lässt sie sich abbrechen oder abknibbeln." Bei einem Schokoladenfleck auf Anziehsachen sollte man der Expertin zufolge zunächst die überschüssige Masse abtragen. "Dann ein Tuch mit etwas lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel befeuchten und vorsichtig wegreiben." Bleibt ein Fettfleck zurück, die Stelle mit Gallseife einreiben, einige Zeit einwirken lassen, in die Waschmaschine stecken und so warm wie möglich waschen. Malt ein Kind mit Filzstiften die Wohnzimmercouch an, sollten Eltern sich Haarspray besorgen: Einfach großzügig auf den Fleck sprühen und einziehen lassen. Ist es getrocknet, Fleck mit warmer Seifenlauge nachbehandeln.



Weitere Tipps gegen Flecken - von Babybrei über Gras bis Ketchup - gibt die Expertin im aktuellen "Baby und Familie"-Heft.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 11/2017 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54201.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de