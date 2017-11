Bremen (ots) -



Wie international sind die Klassen? Wie groß die Lerngruppen? Wer unterrichtet die Schüler? Wie sieht es mit Betreuung, Unterkunft, Verpflegung, und Freizeitprogramm aus? Über diese und viele weitere Fragen können Eltern und Teilnehmer sich jetzt im neuen Katalog oder der neuen Website von offaehrte sprachreisen informieren. Der Anbieter ist spezialisiert auf Sprachreisen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Für 2018 hat er sein Programm weiter ausgebaut. Als neues Ziel hinzugekommen ist Paris für junge Erwachsene.



Frankreich im Trend



Frankreich wird als Zielgebiet für Sprachreisen immer gefragter, wie die Analyse des Fachverbands Deutscher Sprachreise-Veranstalter (FDSV) ergeben hat. 2016 lag es nach dem Spitzenreiter Großbritannien und Malta an dritter Stelle der Beliebtheitsskala für Schülersprachreisen. "Nach Englisch wollen unsere Kunden am häufigsten Französisch lernen", bestätigt Olaf Haar von offaehrte den Trend. Mit einer zusätzlichen Sprachreise nach Paris hat der Veranstalter die Möglichkeiten dafür erweitert. Das Angebot ist zugeschnitten auf 18- bis 23-jährige Schüler und Studenten. Sie besuchen eine Sprachschule im Herzen von Paris und erleben die pulsierende Metropole bei verschiedenen Aktionen hautnah.



Großbritannien trotz Brexit



Das mit Abstand beliebteste Ziel für Schülersprachreisen bleibt Großbritannien. Trotz Brexit ist die Nachfrage 2016 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Laut FDSV führten im vergangenen Jahr über 65 Prozent der Schülersprachreisen auf die Insel, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 2,8 Prozent. Auch offaehrte hat viele Destinationen in Großbritannien im Programm.



"Am beliebtesten ist unsere eigene Sprachschule in Bournemouth. Sie befindet sich in einer 2014 komplett renovierten ehemaligen Kirche", so Haar. Kunden können hier zwischen vielen Möglichkeiten wählen: Sprachreise oder Abiturvorbereitung, Wohnen im Studentenwohnheim oder in bei einer Gastfamilie, Voll- oder Halbpension, betreute oder individuelle Reise. "Jeder soll sich wohlfühlen, dann klappt es mit dem Lernen noch besser. Grundsätzlich ist es für den Erfolg von Sprachreisen immer wichtig, nicht nur das individuelle Sprachniveau der Schüler zu berücksichtigen, sondern auch persönliche Wünsche und Bedürfnisse", erklärt Haar.



offaehrte sprachreisen



offaehrte sprachreisen veranstaltet und organisiert seit über 30 Jahren Sprachreisen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Unternehmen mit Sitz in Bremen hat europaweit eigene Sprachschulen. Jährlich verreisen rund 4.500 Teilnehmer zwischen 8 und 23 Jahren mit dem Veranstalter. Im Angebot sind weltweit 18 Kursorte in Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien, Malta, Kanada und den USA. Es wird Englisch, Französisch und Spanisch unterrichtet. Die Teilnehmer lernen fast ausschließlich in internationalen Klassen. Alle offaehrte sprachreisen unterliegen den Standards der europaweit gültigen Sprachreisen-Norm sowie die Qualitätsrichtlinien des Fachverbands deutscher Sprachreiseveranstalter (FDSV).



