Hamburg (ots) - Der Hausbau oder -kauf ist häufig die teuerste Ausgabe im Leben. Deshalb können auch nur die Wenigsten eine solche Anschaffung direkt aus eigener Tasche bezahlen. "Die meisten Häuslebauer müssen bei der Realisierung des Traumes von einer eigenen Immobilie auf eine Finanzierung zurückgreifen. Aus Gewohnheit gehen viele zur Hausbank und nutzen nicht die Vergleichsmöglichkeiten im Internet", weiß Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/). Als neutraler Baufinanzierungsvermittler bietet Baufi24.de den Vergleich aller relevanten Banken, Sparkassen und Volksbanken an. Suchen Interessierte nach einem persönlichen sowie individuellen Angebot, stehen ihnen die Berater vor Ort sowohl mit fachbezogener als auch lokaler Expertise zur Seite und begleiten sie während der Finanzierungsphase.



Für diese Leistung wurde Baufi24 von Focus Money und der WirtschaftsWoche ausgezeichnet. Focus Money hat insgesamt 25 Baufinanzierer und -vermittler anhand von fünf Kategorien verglichen: Faires Produktangebot, Fairer Kundenservice, Faire Kunden-Kommunikation, Faire Kundenberatung und Faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank der hier erzielten vier Top-Platzierungen erhielt Baufi24 das Siegel "Fairer Baufinanzierer". Auch die WirtschaftsWoche hat die Leistungen von Baufi24 gewürdigt. Im diesjährigen Vertrauensranking wurden die Lieblings-Marken der Deutschen aus verschiedenen Branchen untersucht. Im Vergleich der Baufinanzierungs-Vermittler erhielt Baufi24 das Siegel "Hohes Kundenvertrauen". "Wir sind sehr stolz, dass unsere Leistungen gleich von zwei Magazinen unabhängig voneinander gewürdigt wurden. Das Wichtigste für uns ist die Kundenzufriedenheit und die wurde uns gleich zwei Mal bestätigt. Wir nehmen die Auszeichnungen als Ansporn, auch in Zukunft erfolgreiche Arbeit zu leisten", erklärt Scharfenorth. Interessierte erhaltenen einen Überblick, wie monatliche Raten aus Zins, Tilgung und Sondertilgung bei unterschiedlichen Finanzierungsbeträgen und Beleihungssätzen ausfallen, schnell und einfach mit dem Baufinanzierungsrechner https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/ von Baufi24.de gewinnen.



Über Baufi24



Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahr eines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen. Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationen rund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zur Verfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht das Unternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000 zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mit Beratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unter https://www.baufi24.de/



