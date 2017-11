Bodelshausen (ots) - Premiere bei Marc Cain - die bekannte Schauspielerin und Topmodel Kelly Rohrbach, unter anderem bekannt aus der Neuverfilmung von "Baywatch", ist das neue Testimonial für Marc Cain Bags & Shoes. Für die Saison Frühjahr/Sommer 2018 wird sie somit einmalig das Gesicht einer umfassenden Print- und Online-Kampagne.



"Ich liebe Taschen und Schuhe! Davon kann ich nicht genug bekommen. Bei Marc Cain bin ich ein totaler Fan von knalligen Farben und coolen Details. Mein absoluter Favorit ist die blaue Tasche im Kroko-Look!" so Kelly Rohrbach.



Das Label Marc Cain Bags & Shoes wurde 2015 von Helmut Schlotterer, Gründer und Inhaber von Marc Cain, gelauncht und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Seit der Saison Frühjahr/Sommer 2018 rücken hochwertige, luxuriöse Taschen weiter in den Fokus. Klare Formen mit spannenden Prägungen und Drucken, kräftige Farben und raffinierte Details bestimmen die Styles. Bei den Schuhen zeigt sich großes Innovationspotential: Stiefeletten und Sneakers kommen gestrickt oder passend zur Kollektion mit Motiven bedruckt.



Pressekontakt: Marc Cain GmbH Marc-Cain-Allee 4 72411 Bodelshausen Fon +49.7471.709-222 Fax +49.7471.709-5-222 E-mail pr@marc-cain.de www.marc-cain.com