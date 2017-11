Berlin (ots) -



Dagobert Duck hält es wie unsere Stars und Sternchen aus der Promiwelt: Eine kleine Info hier und da, aber nie ins Detail gehen. So verrät uns der Fantastilliardär weder seinen exakten Geburtstag, noch spricht er über sein wahres Vermögen. Nur eines wissen wir genau: Im Dezember 2017 wird der alte Knauser 70 und die Fans können praktisch jeden Tag auf ihn anstoßen! Gleich drei Neuerscheinungen aus dem Hause Egmont Ehapa versprechen schillernde Unterhaltung:



Am 1. Dezember gibt es mit zwei Titeln einen Doppelaufschlag der Feierlichkeiten: So erscheint mit "Micky Maus Spezial" eine Sonderausgabe zu Dagobert Duck mit tollen Comics und aufregenden Fakten zum Jubiläum der reichsten Ente der Welt. Besonders spannend: Als Extra liegt dem Magazin Dagoberts wertvollster Besitz - sein erster Glückstaler - bei.



Zudem erscheint mit "Micky Maus Edition #5 - Abenteuer von Dagobert Duck" im Großformat auf über 100 Seiten eine spannende Fortsetzungsgeschichte in der Dagobert Duck seinem Glückstaler durch sechs Länder hinterherjagen muss - und weitere aufregende Rätsel- und Abenteuer-Comics aus Dagoberts Leben.



Und am 5. Dezember macht das "Lustige Taschenbuch 501 - Gold und Silber lieb ich sehr" das Triple voll. Das LTB gratuliert dem allbekannten Geizkragen und fährt zur großen Feier verschwenderisch alles auf, was dazugehört: jede Menge Spaß und Abenteuer...und 11 spannende Geschichten.



Übrigens: Zum Auftakt der Feierlichkeiten ist bereits im Oktober die Jubiläumsausgabe "Happy Birthday Onkel Dagobert! - 70 Goldene Jahre" im Handel erschienen (Egmont Comic Collection, EUR 25,00, ISBN: 978-3-7704-3970-6)



Die vier Jubiläums-Produkte sind im Handel und auch im Egmont Shop erhältlich, unter: https://www.egmont-shop.de/



