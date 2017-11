(In der um 09.55 Uhr gesendeten Meldung "Enel will in drei Jahren 24,6 Milliarden Euro investieren" muss es im 1. Satz des 2. Absatzes korrekt heißen, dass das EBITDA auf 18,2 (NICHT 3,3) Milliarden Euro steigen soll. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Enel will in drei Jahren 24,6 Milliarden Euro investieren

Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Der italienische Energieversorger Enel will in den kommenden Jahren kräftig investieren. Wie das Unternehmen im Rahmen der Vorstellung seines Strategieplans mitteilte, will es in den nächsten drei Jahren 24,6 Milliarden Euro ausgeben, mit 5,3 Milliarden Euro ist ein beträchtlicher Teil davon für Digitalisierung vorgesehen.

Im Zeitraum bis 2020 soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 18,2 Milliarden Euro steigen, verglichen mit dem Ziel von 15,5 Milliarden Euro für 2017.

Zudem bestätigte Enel den Plan, ab dem kommenden Jahr 70 Prozent des Nachsteuergewinns als Dividende auszuschütten. Für 2018 soll die Dividende bei mindestens 0,28 Euro je Aktie liegen, das wäre ein Drittel mehr als die für 2017 garantierte Ausschüttung.

