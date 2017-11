München (ots) -



Neustart der preisgekrönten Comedyserie mit der achten Staffel, exklusiv bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service Amazon Prime Video.



- Alle zehn Folgen stehen ab 26. Januar 2018 exklusiv für Prime-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung. Mit dabei: Das komplette Kult-Ensemble um Bastian Pastewka.



- Pastewka ist das neueste Beispiel für Amazons führende Rolle in der Produktion deutscher Serien für Video on Demand. Weitere bestätigte deutsche Amazon-Serien sind You Are Wanted, Der Lack ist ab und Deutschland86.



Neues Zuhause, noch mehr Action und noch mehr Humor: Pastewka ist zurück. Ab dem 26. Januar 2018 gibt es die achte Staffel mit zehn brandneuen Folgen der Kult-Comedy exklusiv auf Amazon Prime Video. Vor dem Start der neuen Staffel können Prime-Mitglieder bereits alle vorherigen Episoden der mit vier deutschen Comedypreisen, einem Jupiter Award und zwei Rose d'Or ausgezeichneten Serie unbegrenzt streamen.



Den aktuellen Trailer zum Neustart von Pastewka sehen Sie unter: https://www.youtube.com/watch?v=xYP2s8upjKQ



In der neuen Staffel werden erstmals Handlungsstränge auch über mehrere Episoden hinweg erzählt. So kann Pastewka noch bessere Geschichten rund um die von Fans geliebten Charaktere aus Bastians Umfeld erzählen, mit noch mehr Komik und noch mehr Action. Dank Streaming muss sich kein Fan ärgern, dass die Geschichte erst in der nächsten Woche weitergeht - wer möchte, schaut einfach direkt weiter.



In der achten Staffel erwartet die Fans ein Wiedersehen mit Bastian Pastewka als Bastian Pastewka, Sonsee Neu (Wilsberg, Tatort München) als seine Freundin Anne, Matthias Matschke (Ladykracher, Polizeiruf 110) als Bastians Halbbruder Hagen, Cristina do Rego (Unter Gaunern, Club der roten Bänder) als Hagens Tochter Kim, Dietrich Hollinderbäumer (heute-show, Schatz, nimm Du Sie!) als Volker Pastewka, Sabine Vitua (Axolotl Overkill, Frauenherzen) als Regine Holl, Bastians Managerin, und Bettina Lamprecht (Bettys Diagnose, Helen Dorn) als die ungeliebte Nachbarin Svenja Bruck.



Bastian befindet sich vier Jahre nach der letzten Staffel in einer Lebenskrise. Durch ein Missverständnis kommt es zur Trennung von seiner langjährigen Freundin Anne. Sein Bruder Hagen führt mit der verhassten Nachbarin Svenja Bruck einen erfolgreichen Food-Truck mit veganen Burgern und denkt über Familienplanung nach. Sogar Bastians Nichte Kim ist erwachsen geworden und hat ihre eigene Band. Alle um Bastian herum haben sich weiterentwickelt, nur er selbst spielt immer noch die gleiche, ungeliebte Rolle in Annette Friers Sitcom. Bastian will sein Leben ändern - und schlittert in die Midlife-Crisis ...



"Nach vier Jahren Pause können wir dank der Zusammenarbeit mit Amazon endlich neue Folgen zeigen. Unsere neue Staffel zeigt die Irrungen und Wirrungen eines Komikers, der in die Midlife-Krise gerät und plötzlich vom Leben überrannt wird. Dieser seltsame Bastian tut alles, um sich aus unangenehmen Situationen herauszuwinden, ohne Schaden zu nehmen, doch es kommt natürlich immer anders, als er denkt", sagt Bastian Pastewka. "Dieser Neustart im neuen Zuhause war für das Ensemble und mich mehr als nur ein heiteres Wiedersehen, denn Sonsee Neu, Sabine Vitua, Cristina do Rego, Bettina Lamprecht, Matthias Matschke und Dietrich Hollinderbäumer sind nicht nur tolle Menschen, sondern für mich auch eine Art Zweitfamilie geworden. Und sie alle sind diese Serie, denn Pastewka ist nicht nur ein Name, sondern ein Zustand."



"Pastewka bei Prime Video ist Pastewka reloaded," sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Video Deutschland. "Die 8. Staffel ist ein Neustart mit alten Bekannten, mehr als nur eine weitere Staffel. Wir wollen den Fans ein Geschenk machen: Ihre Lieblingsserie geht weiter, in der kompletten Original-Besetzung und mit einem gewohnt großartigen Bastian Pastewka in Bestform. Neue Zuschauer haben die Gelegenheit jetzt einzusteigen und diese großartige Comedy-Serie für sich zu entdecken."



Die neue Staffel Pastewka ist ein Amazon Prime Original, produziert von BRAINPOOL Pictures im Auftrag von Minestrone TV. Prime-Mitglieder können schon jetzt die ersten sieben Staffeln der Serie über die Amazon Prime Video-App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets und Online streamen. Mitglieder können alle Inhalte bei Amazon Prime Video auf ihre Mobilgeräte und Tablets downloaden und offline ohne zusätzliche Kosten zu ihrer Mitgliedschaft unterwegs anschauen.



