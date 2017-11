Von den Jahreshöchstständen aus 2015 bei 14,29 Euro hat sich die Aktie der Telefonica S.A. bis Ende 2016 recht weit entfernt und musste Abgaben bis auf ein Niveau von 7,58 Euro verkraften. In diesem Bereich stellten Marktteilnehmer einen Doppelboden auf und konnten eine erste Kaufwelle an 10,68 Euro einleiten. Seit März dieses Jahres steckt der Wert aber wieder in einer Korrekturphase fest und gab auf ein Verlaufstief von 8,43 Euro bis zur letzten Woche nach. Zu Beginn dieser Handelswoche präsentiert sich das Papier recht stark und konnte um wenige Punkte zulegen. Doch für einen tragfähigen Boden müssen ganz andere Bedingungen erfüllt werden, damit sich endlich eine Trendwende und wieder steigende Kursnotierungen abzeichnen. Die Chancen hierfür stehen aus technischer ...

