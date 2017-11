Milliardär Andrej Babiš wird bald Tschechien regieren. Wie der Populist den Staat führen will - weit weg von der Idee eines liberalen Europas.

Kurz bevor Andrej Babiš an einer Sektflöte nippt und seiner Frau Monika ungeduldig dabei zuschaut, wie sie ihr neues Restaurant samt Hotel im Prager Vorort Pruhonice eröffnet, trottet er quer durch das Anwesen. Er schaut auf die kitschig-teure Inneneinrichtung, auf Tierhörner in Glasvitrinen und bunt gesprenkelte Hundeskulpturen. Im Schlepptau hat er den Koch des Etablissements, der Mann ist aus Frankreich eingeflogen und will unbedingt noch zwei Dessertvariationen präsentieren.

Babiš blickt auf die Uhr. Er hat eigentlich keine Zeit für die Auswahl des Nachtischs und sündteuren Kitsch. Er müsste eine Regierung bilden, einen Staat umkrempeln; mit seiner Partei ANO ("Ja") hat er gerade fast 30 Prozent bei der tschechischen Abgeordnetenhauswahl erzielt. Schon bald dürfte der gebürtige Slowake seine Minderheitsregierung präsentieren.

Offiziell hat der Wahlsieger und frühere Finanzminister mit diesem Hotelbetrieb, mit der Geschäftswelt generell, nichts mehr zu schaffen. Ähnlich wie der ehemalige Baumogul und jetzige US-Präsident Donald Trump behauptet Babiš, sich als Politiker aus sämtlichen Geschäften zurückgezogen zu haben.

Und doch ist er da, schließlich bezahlt er ja auch alles hier. Zwei Jahre lang hat sich seine Frau, rund 20 Jahr jünger als er und in Tschechien als Mode- und Stilikone bekannt, als Innenarchitektin erprobt. Das Geld dafür stammt von einer Tochter des Babiš-Konzerns Agrofert.

Wenn man das Ehepaar so anschaut, muss man natürlich an Trump und dessen Familiengeschäfte denken. Zumal der 63-jährige Babiš, der es mit seinem Agrar- und Lebensmittelunternehmen zum zweitreichsten Tschechen gebracht hat, in vielerlei Hinsicht der Trump Europas sein will. Wie Trump hetzt er hemmungslos gegen Flüchtlinge. Wie Trump ist ihm in Reden keine Entgleisung fremd. Und wie Trump ist er überraschend erfolgreich.

Und so erwächst der krisengeplagten Europäischen Union in Tschechien gerade die nächste Belastungsprobe, diesmal von Rechtsaußen: eine Demokratie à la Trump, gleich jenseits der oberpfälzischen Grenze und des Bayerischen Waldes - praktisch vor der Haustür. Wie wird Deutschland damit umgehen? Mit dem blinden Hass auf Journalisten zum Beispiel? Babiš sieht in ihnen gekaufte Handlanger eines angeblich korrupten Staates. Die beiden größten Tageszeitungen des Zehn-Millionen-Einwohner-Landes hat er selbst geschluckt.

Und wie geht Deutschland mit den Interessenkonflikten um, in die Babiš verwickelt ist? Der selbst erklärte Saubermann sieht sich massiven Vorwürfen ausgesetzt. Sein Amt als Finanzminister verlor er wegen Korruptionsvorwürfen. Auch die EU-Antikorruptionsbehörde Olaf hat Babiš ins Visier genommen. Er steht im Verdacht, EU-Fördergelder für das Luxusressort Storchennest nahe Prag veruntreut zu haben.

Und schließlich: Wie wirkt Deutschland der politischen Sogkraft entgegen, die womöglich vom neuen Präsidenten ausgeht? Babiš könnte mit Österreichs Wahlsieger Sebastian Kurz und Ungarns Premier Viktor Orbán und an der Seite der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydlo eine Allianz der Abriegler bilden - gegen eine humane Asylpolitik.

Wie gefährlich ist dieser Mann für ein liberales Europa? Was würde ein Premier Babiš für Deutschland bedeuten, wo der Unternehmer in der Lutherstadt Wittenberg massiv investiert ist? Vor allem aber: Hat hier ein hemmungsloser Populist einen Staat gekapert - ausgerechnet Tschechien, wo mit der samtenen Revolution der demokratische Umbruch im Ostblock vor rund drei Jahrzehnten seinen Anfang nahm?

Der Eindruck drängt sich jedenfalls auf, wenn man mit ihm an einem trüben Novembernachmittag durch die Straßen von Pruhonice spaziert. Babiš blickt auf gepflegte Häuser. An jeder Ecke des Dorfes buhlt ein Restaurant um Besucher, und die Bankfiliale hat die Ausmaße eines Sportcenters. Die Wohnsilos vor Prag und die Wellblechhütten in den ärmeren Vierteln sind nur wenige Kilometer entfernt. Und doch unendlich weit weg.

Make Tschechien great again

Weil Pruhonice Babiš-Land ist? "Das Haus hier habe ich unlängst gekauft", sagt der Wahlsieger und zeigt achtlos auf ein Gebäude links des Weges. "Das dahinter gehört auch mir. Dort habe ich ein Alzheimer-Zentrum einrichten lassen." Und das Hotel um die Ecke hat er auch gekauft. So geht das alle paar Meter quer durch den halben Ort. Babiš deutet auf Anwesen und erklärt, wann er sie erworben hat. "Ich habe fast 40 Millionen Euro in Pruhonice investiert", sagt Babiš. Wie viele Häuser er hier besitzt? Er zuckt mit den Schultern.

Und das hat seinen Grund. Die renovierten ...

