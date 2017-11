Die Formnext fand vom 14. bis 17.11.2017 in Frankfurt statt. Dort zeigten 470 Aussteller, vorwiegend aus dem Bereich additive Fertigung, ihre Produkte in erstmals zwei Hallen.

"Die Zahlen und der Erfolg der Formnext 2017 sprechen für sich. Mit einer großen Anzahl an Weltpremieren und dem starken Wachstum bei Besuchern und Ausstellern hat die formnext bereits im dritten Jahr ihre Position als internationale Leitmesse der Branche gefestigt und ist damit wichtigster Impulsgeber für die gesamte Branche", so Sascha Wenzler, Bereichsleiter Formnext beim Veranstalter Mesago Messe Frankfurt.

Aussteller: 3D-Druck-Branche hochzufrieden, Werkzeugbau weniger

Auch die Aussteller waren zufrieden, jedenfalls gilt das für die Unternehmen, die in der additiven Fertigung aktiv sind. So kommentiert Dr. Christoph Schumacher, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation bei Arburg, Loßburg,: "Wir sind hochzufrieden, weil das Level an Expertengesprächen ungeheuer hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...