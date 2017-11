Zürich/Pfäffikon (SZ) (ots) -



Mit der neuen Serie «essence» lanciert Mondaine in der Uhrenindustrie eine internationale Innovation! Basierend auf erneuerbaren Rohstoffen ist der Designklassiker Mondaine/Bahnhofsuhr SBB nicht nur stilvoll, sondern auch umweltschonend und nachhaltig. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen, unter anderem aus Rizinusöl, Naturkautschuk und einer Verpackung aus recyceltem PET - schön und sinnvoll zeigt sich die neue Mondaine-Serie, innovativ und am Puls der Zeit.



Mit der neuen Uhrenkollektion «essence» zeigt Mondaine nicht nur Innovationsgeist, sondern ein klares Signal für Nachhaltigkeit und die Schonung wertvoller Ressourcen.



«Wir möchten unsere Umwelt besser gestalten und zeigen, dass sich Nachhaltigkeit auch mit visuell und technisch höchst anspruchsvollen Produkten, wie einer Uhr, perfekt verbinden lässt. Mondaine/SBB «essence» ist eine Uhrenlinie für ein Publikum, welches nicht nur Wert auf ein eigenständiges Design, sondern auch auf einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen legt. Für eine immer grösser werdende Gruppe von Menschen also, die sich für eine bewusste Lebensweise entschieden haben; sei es, was ihre Ernährung, ihre Kaufgewohnheiten oder die respektvolle und bewusste Haltung zur Schonung der Umwelt betrifft. Wir sind stolz, eine Uhr aus einem Rizinus-Komposit-Material in Zusammenarbeit mit BASF Design Factory in den Verkauf bringen zu können. Ein starker Anfang in Richtung Nachhaltigkeit und ein Zeichen der Fähigkeit hinsichtlich Schweizer Innovation aus dem Hause Mondaine. Und dies zu einem sehr erschwinglichen Preis», erläutert André Bernheim, CEO Mondaine Watch Ltd.



«essence» - ein natürlich schöner Design-Klassiker Die neue Mondaine essence/Bahnhofsuhr SBB besteht zu einem grossen Teil aus erneuerbaren Rohstoffen: Das Gehäuse ist zu 70% aus Rizinusöl und Glasfasern gefertigt, das Armband besteht zu rund 40% aus Naturkautschuk. Die vielseitig verwendbare mitgelieferte Verpackung wird ausschliesslich aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Im zeitlos stilvollen Look verfügen die Modelle über die zentralen Erkennungsmerkmale der Mondaine/SBB-Bahnhofsuhren-Kollektionen und vereinen klassische Schweizer Handwerkskunst mit modernen Herstellungsverfahren.



Den Gedanken des Ressourcen-Kreislaufs nimmt Mondaine ganzheitlich auf. So wird «essence» in einer weichen, grauen Verpackung geliefert, die aus recycelten PET-Flaschen gefertigt ist. Sie liegt angenehm in der Hand und lässt sich ausser zum Aufbewahren der Uhr zum Beispiel als Schutzhülle für ein Mobiltelefon nutzen.



Die essence-Uhren sind in zwei Farb- und Grössenvarianten ab sofort erhältlich.



