Fans von Biene Maja und ihrem Freund Willi können sich bereits jetzt auf die Weihnachtszeit freuen: Die neuen hochwertigen Figuren des Spielwarenherstellers Schleich gibt es in vier weihnachtlichen Ausführungen, welche seit September 2017 im Handel erhältlich sind.



Seit September bringt Schleich die Spielneuheiten aus der Lizenzwelt von Biene Maja und ihrem Freund Willi in einer limitierten Weihnachtsedition auf den Markt. Die vier neuen Figuren sind mit Liebe zum Detail realitätsgetreu gestaltet und von Hand bemalt, sodass sie kleinen und großen Liebhabern der berühmten Biene ein einzigartiges Spielerlebnis in der festlichen Jahreszeit bescheren werden.



Biene Maja und Willi in weihnachtlicher Aufmachung



Passend zur kältesten Zeit des Jahres ist die Figur der putzigen Biene Maja entweder stehend mit einer Weihnachtsmütze mit weißer Bommel oder als sitzende Variante mit roten Weihnachtsstiefeln erhältlich. Und auch ihr treuer Freund Willi ist mit winterlichen Accessoires in Form eines Schals und Stiefeln ausgestattet. In einer weiteren Variation hält die Figur von Willi außerdem ein grünes Geschenk in den Händen, das mit einer roten Schleife verziert ist.



- 27007 Maja mit Weihnachtsmütze, UVP 4,49 EUR - 27008 Maja mit Weihnachtsstiefeln, UVP 4,49 EUR - 27009 Willi mit Schal, UVP 4,49 EUR - 27010 Willi mit Geschenk, UVP 4,49 EUR



Über Schleich



Das vor über 80 Jahren von Friedrich Schleich in Schwäbisch Gmünd gegründete Unternehmen ist einer der größten Spielwarenhersteller Deutschlands und international führender Anbieter von Spielfiguren. Die berühmten Spielfiguren und Spielsets aus dem Hause Schleich werden in mehr als 50 Ländern vertrieben und haben die Kinderzimmer der ganzen Welt erobert. Als Global Player mit schwäbischen Wurzeln erzielt Schleich heute mehr als die Hälfte des Umsatzes außerhalb seines Kernmarktes Deutschland. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz der europäischen Beteiligungsgesellschaft Ardian. Weitere Gesellschafter sind das Management-Team rund um die Geschäftsführer Dirk Engehausen (CEO), Erich Schefold (CFO) und Karl von Bodelschwingh (COO). Das Design der Schleich Spielwelten, die Herstellung der Produktionswerkzeuge sowie die Qualitäts- und Sicherheitstests erfolgen in Deutschland. Die Produktion selbst findet sowohl am Firmenstandort in Schwäbisch Gmünd als auch in weiteren Produktionsstätten im Ausland statt.



