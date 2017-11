Das deutsche Start-up hat seinen ersten Solarcontainer im Niger in der Region Tahoua in Betrieb genommen. Die mobile Photovoltaik-Anlage mit 41 Kilowatt Leistung und einem 60 Kilowattstunden-Batteriespeicher liefert den Strom in das Dorf Amaloul Nomade, das nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.90 Prozent der afrikanischen Fluchtrouten gehen durch Niger, das Land mit dem geringsten Entwicklungsstatus weltweit. Die Bundesregierung will die Ursachen der Flucht nach Europa eindämmen. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) hat dafür nun auch den Bau und Betrieb ...

