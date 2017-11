Das unabhängige Portal Finanzierung.com bietet seit 1996 bankenunabhängige Finanzierungen für Unternehmen jeder Größe an. Wir haben mit dem Geschäftsführer Joachim Haedke über alternative Finanzierungsmethoden, den Zugang zum Kapitalmarkt und die richtige Strategie von Unternehmen gesprochen. Anleihen Finder Redaktion: Sehr geehrter Herr Haedke, können Sie uns die Plattform www.finanzierung.com in wenigen Worten vorstellen? An welche Zielgruppen richtet sich Ihre Plattform?

Joachim Haedke: Die Finanzierung.com vermittelt seit über 20 Jahren alternative Finanzierungslösungen für Unternehmen, wobei wir uns auf bankenunabhängige Finanzierungen spezialisiert haben. Unsere Kunden sind Unternehmer jeder Größe, die schnelle Liquidität benötigen, um Investitionen zu tätigen, finanzielle Engpässe zu überwinden oder die Bilanz zu verbessern - das variiert. Generell gilt: Wir gehen auch unkonventionelle Wege für unsere Kunden.

Anleihen Finder Redaktion: Welche Vorteile bietet Finanzierung.com seinen Kunden/Usern?Joachim Haedke: Alternative Finanzierungsmodelle sind in Deutschland immer noch weitgehend unbekannt. Wir haben nicht nur einen Überblick über die verschiedenen Modelle, sondern auch über die unterschiedlichen Anbieter. Das ermöglicht es uns, jedem Kunden ein individuelles, maßgeschneidertes Angebot zu vermitteln. Darüber hinaus erhalten wir durch unsere langjährige Kooperation mit mittlerweile über 100 ...

