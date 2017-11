Hamburg - Die Privatbank Berenberg wurde vom "Elite Report" zum neunten Mal in Folge als "Bester Vermögensverwalter" ausgezeichnet, so Berenberg in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Deutschlands älteste Privatbank erhielt gestern Abend in München die "Siegerurkunde" im Report "Die Elite der Vermögensverwalter". Zum neunten Mal in Folge erreichte Berenberg in der Wertung die Höchstpunktzahl, das Prädikat "summa cum laude" erhielt Berenberg bereits zum 14. Mal. Elite Report-Chefredakteur Hans-Kaspar v. Schönfels hob hervor: "Diese traditionsreiche Privatbank hat ihre Zukunft durch Erschließung weiterer hochkarätiger Dienstleistungsfelder enorm ausgebaut. Darüber hinaus überzeugt der dynamisch gut entwickelte Anlagestil mit ansehnlicher Performance. Ein altes Haus zeigt hier seine Vitalität - erfreulich kunden- und zukunftsorientiert."

Den vollständigen Artikel lesen ...