Hannover/Berlin (ots) - Ab Januar 2018 eröffnet die Schlütersche ein Büro in Berlin und erweitert ihr Portfolio im Bereich Gesundheits- und Pflegepolitik. Dazu wird das 6-köpfige Redaktionsteam um Thomas Grünert, ehemaliger Chefredakteur von "Der Gelbe Dienst" sowie "Pflege intern", und Holger Göpel, ehemaliger Leiter von Care Invest, zum 1. Januar 2018 zur Schlüterschen wechseln.



Durch das seit Jahren etablierte Redaktionsteam werden zusätzliche Ressourcen sowie digitales Know-how gewonnen, um neue Produktangebote zu entwickeln und das Angebot der Schlüterschen im Bereich Gesundheit und Pflege zu erweitern. "Zu unseren neuen Angeboten werden Informations- und Netzwerkdienste sowie Veranstaltungsformate aus dem Bereich Soziales, Gesundheit und Pflege zählen, die vom Team um Thomas Grünert und Holger Göpel unter dem Markennamen sgp herausgebracht werden", so Lutz Bandte, Geschäftsführer der Schlüterschen Verlagsgesellschaft.



Zu den ersten Produkten ab Januar zählen der sgp INSIDER, der als Leitmedium für Entscheider der Gesundheitspolitik alle 14 Tage Informationen zu Entwicklungen im Gesundheitsmarkt herausbringt sowie zusätzlich als Wissensdatenbank unter dem Namen sgp INSIDER PRO erhältlich sein wird. Der sgp REPORT ergänzt das Portfolio mit umfassenden Informationen aus dem Finanz-, Immobilien- und Pflegemarkt.



Das Segment Pflege und Gesundheit bei der Schlüterschen wird damit strategisch weiter ausgebaut: Nach der Übernahme des Fachverlags Carry-On Trade Publishing zum 1. Juli 2017 wird die Schlütersche nun weiter in den Standort Berlin investieren.



"Wir freuen uns, mit Thomas Grünert, Holger Göpel und Team neue Kollegen an Bord zu haben, die über ein ausgezeichnetes und über Jahre gewachsenes Netzwerk im Gesundheitswesen verfügen sowie zusätzliche redaktionelle Expertise einbringen. Der neue Standort Berlin mit eigenen Räumlichkeiten ist für die Schlütersche von strategischer Bedeutung, da dort bereits unser digitaler Fachverlag Carry-On Trade Publishing ansässig ist und wir in der Hauptstadt auch den jährlichen Deutschen Pflegetag ausrichten und so die Expertise am Standort bündeln", ergänzt Lutz Bandte.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.sgp-insider.de und www.sgp-report.de.



