Die Baader Bank hat das Kursziel für Zooplus von 180 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Steigerung dér Margen dürfte sich etwas verzögern, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund hierfür seien höhere Investitionen des auf Tierbedarf ausgerichteten Online-Händlers in Marketing, IT und die logistische Infrastruktur. Das Geschäftsmodell sei aber intakt./bek/ajx Datum der Analyse: 20.11.2017

AFA0036 2017-11-21/12:49

ISIN: DE0005111702