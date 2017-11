Wiesbaden (ots) - Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entfielen im Jahr 2016 auf Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende 33 % aller 11,4 Milliarden Fahrten im Liniennahverkehr mit Omnibussen, Straßenbahnen und Eisenbahnen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entsprach dies 3,8 Milliarden Fahrten im gesamten Ausbildungsverkehr. Aufgrund der speziellen und preisgünstigeren Fahrausweise erzielte diese Fahrgastgruppe dabei mit 3,4 Milliarden Euro aber nur ein Anteil von knapp 20 % an den gesamten ÖPNV-Einnahmen von 17,6 Milliarden Euro.



