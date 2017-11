Bis zu 3000 Stellen sollen bei Siemens in Deutschland wegfallen. Da der Konzern aber Milliardengewinne einfährt, setzen empörte Betriebsräte und Gewerkschaft auf Blockade. Wie geht es nun weiter? Ein Überblick.

Der Siemens-Vorstand lädt zum Gespräch - und der Betriebsrat sagt nein. In Deutschlands größtem Elektrokonzern ist ein Machtkampf zwischen Vorstand und Arbeitnehmervertretern um die geplante Streichung von über 3000 Stellen in Deutschland ausgebrochen. Der Betriebsrat und die IG Metall lehnen bisher jedes Gespräch ab. Fragen und Antworten zum Thema:

Siemens verbuchte 2016 einen Nettogewinn von über sechs Milliarden Euro. Wieso will das Unternehmen trotzdem so viele Stellen abbauen?

Siemens ist ein Mischkonzern mit Geschäftsfeldern von der Automatisierung bis zum Straßenbahnbau - und die Lage keineswegs überall rosig. Die Sparpläne treffen zwei Bereiche, die vom zurückgehenden Geschäft mit konventionellen Energien leben: Kraftwerke und Ausrüstung für Bergbau, Öl- und Gasindustrie. Die Siemens-Chefetage geht davon aus, dass dieses Geschäft wegen des Aufschwungs der erneuerbaren Energien weiter schrumpfen wird.

Was plant der Vorstand?

Weltweit sollen 6900 Stellen gestrichen werden, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Zwei Werke in Görlitz und Leipzig sollen geschlossen werden, beim Generatorenwerk in Erfurt ...

