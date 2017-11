Am Montag war der Euro durch die gescheiterten Gespräche zur Regierungsbildung in Deutschland und solide US-Wirtschaftsdaten zeitweise belastet worden. Zum Franken zeigte sich der Euro derweil relativ stabil und lag zuletzt bei 1,1661 nach 1,1652 am späten Montag. Der Dollar zeigte sich mit 0,9932 CHF quasi unverändert. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...