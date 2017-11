Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt nach einem noch schwächeren Start wieder aufwärts. Der Leitindex SMI hat sich von frühen Abgaben erholt und erreichte am Mittag den höchsten Stand seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015. Wirkliche Treiber würden nicht vorliegen, sagte ein Marktteilnehmer. Weder von Unternehmens- noch Konjunkturseite gebe es richtungsweisende News. Grundlegend wirke der Konjunkturoptimismus der Investoren jedoch positiv. Hierzulande hat der Aussenhandel im Oktober einen deutlichen Anstieg des Überschusses ausgewiesen. Das Exportwachstum war breit abgestützt.

Die politische Unsicherheit in Deutschland sei gut verarbeitet worden, heisst es zudem allenthalben. Weiter im Blick bleiben die USA. Dort kann Präsident Donald Trump beim Fed nun auch im Board of Governors einen weiteren Posten neu besetzen. Janet Yellen hat angekündigt, nach dem Amtsantritt ihres Nachfolgers Jerome Powell auch diesen Posten aufzugeben. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung steht am Mittwoch zur Veröffentlichung an. Am Nachmittag werden noch Daten zum Immobilienmarkt veröffentlicht.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 11.50 Uhr 0,37% auf 9'334,17 Punkte (Hoch 9'347). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,44% auf 1'505,19 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,41% auf 10'698,91 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 25 im Plus, drei im Minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...