Paris - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag nach einem schwerfälligen Start moderate Kursgewinne verzeichnet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 konnte wie schon am Vortag seine Anfangsverluste abschütteln und stand gegen Mittag 0,35 Prozent im Plus bei 3574,03 Punkten. In Paris gewann der CAC-40-Index 0,45 Prozent auf 5364,28 Punkte, und der Londoner FTSE 100 legte um 0,21 Prozent auf 7404,78 Zähler zu.

Händler verwiesen auf Aussagen aus Kreisen der Europäischen Zentralbank (EZB), wonach von den Währungshütern im kommenden Jahr eher nur geringfügige Anpassungen ihrer Niedrigzins-Politik zu erwarten seien als ein grundlegender Kurswechsel. Eine lockere Geldpolitik begünstigt tendenziell Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren. Im Fokus blieb zudem die politische Lage in Deutschland nach der gescheiterten Sondierung für eine sogenannte Jamaika-Koalition, was die Anleger aber schon zu Wochenbeginn nicht hatte schrecken können.

Im europäischen Branchenvergleich favorisierten sie am Dienstag erneut die Aktien der Autohersteller und -zulieferer: Der Subindex im ...

