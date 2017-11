"MILESTONE Aachen Campus West" eröffnet im Herbst 2019 284 Apartments.



Wien (ots) - Im Rahmen ihrer internationalen Expansionsstrategie realisiert die IC Development mit dem studentischen Wohnprodukt MILESTONE erstmals ein Projekt in Deutschland: Bis Herbst 2019 entstehen in Zusammenarbeit mit dem Kölner Projektentwickler IDEAL WOHNEN in Aachen 284 Studentenapartments, in bester Lage direkt am neu entstehenden "Campus West" der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule RWTH.



Zwtl.: Connect - explore - come home. Jetzt auch in Deutschland



"MILESTONE Aachen Campus West" ist Student Housing im Premium-Segment. Das ALL-IN Konzept bietet funktionale Apartments mit Designermöbeln, Küche, Bad und Internet sowie großzügige Communityflächen wie Fitness- und Partyraum, washing lounge und Study Rooms. Eine perfekte Kombination aus studentischer Atmosphäre und den ersten eigenen vier Wänden.



Das denkmalgeschützte ehemalige Klostergebäude "Guter Hirte" an der Süsterfeldstraße 99 wird saniert und um einen Neubau sowie eine Tiefgarage erweitert. Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule ist mit circa 45.000 Studenten eine der größten Universitäten der Region. Aufgrund des hohen Anteils internationaler Studierender, besteht große Nachfrage nach temporären, studentischen Wohnangeboten.



Durch die zentrale Lage und direkte Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sind auch weitere Hochschulstandorte wie etwa die Fachhochschule Aachen in wenigen Minuten zu erreichen.



Zwtl.: Österreichischer Erfolg expandiert international



MILESTONE ist Österreichs führender Anbieter von Student Housing im Premium Segment. Das erste Haus wurde 2013 in Wien durch die IC Development entwickelt. Inzwischen bietet MILESTONE an fünf Standorten in Wien, Budapest, Graz und Leoben Premium Student Living für insgesamt mehr als 1.700 Studentinnen und Studenten. Diese erfolgreiche gemeinsame Expansion soll nun europaweit in attraktiven Universitätsstädten fortgesetzt werden. Neben den aktuellen Plänen in Deutschland richtet sich der Fokus dabei vor allem auf Portugal, die Niederlande, Tschechien und weitere österreichische Hochschulstandorte wie etwa Salzburg und Innsbruck.



Zwtl.: IC Development - Lebensraum, der begeistert



MILESTONE ist nur eine von vielen, erfolgreichen Immobilienentwicklungen der IC Development. Das derzeit größte Projekt des Wiener Unternehmens ist das Stadtentwicklungsgebiet VIERTEL ZWEI an einem der spannendsten Standorte im Herzen Wiens. Auf einer Gesamtfläche von 120.000m² entstehen hier seit 2004 Büros und Geschäftsflächen, Wohnungen und Studentenapartments sowie Gastronomieflächen und Hotels. Im Jahr 2021 werden insgesamt mehr als 10.000 Menschen im VIERTEL ZWEI leben und arbeiten.



