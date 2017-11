DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.587,80 +0,22% +15,82% Euro-Stoxx-50 3.575,04 +0,38% +8,65% Stoxx-50 3.172,41 +0,32% +5,38% DAX 13.129,33 +0,54% +14,36% FTSE 7.400,68 +0,15% +3,61% CAC 5.361,97 +0,40% +10,28% Nikkei-225 22.416,48 +0,70% +17,28% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,14 +27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,60 56,42 +0,3% 0,18 -0,7% Brent/ICE 62,34 62,22 +0,2% 0,12 +6,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,68 1.275,40 +0,3% +3,28 +11,1% Silber (Spot) 16,97 16,93 +0,2% +0,04 +6,5% Platin (Spot) 928,20 923,50 +0,5% +4,70 +2,7% Kupfer-Future 3,10 3,09 +0,4% +0,01 +22,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Im Plus werden die US-Indizes zum Start am Dienstag erwartet, wobei der Nasdaq-Composite ein neues Rekordhoch markieren könnte. Zwar ist im Vorfeld des Thanksgiving Day am Donnerstag mit einem weiter ausdünnenden Handel zu rechnen, doch herrscht an Themen kein Mangel. So stehen am Berichtstag unter anderem Quartalszahlen von Lowe's, Dollar Tree, Medtronic und Campbell Soup an. Kurz nach Handelsstart folgen Daten vom Immobilienmarkt.

Im Hintergrund stützt weiter die Hoffnung auf eine Steuerreform, über die der Senat bald nach Thanksgiving abstimmen dürfte. Ein Thema ist auch die Frage der Nachfolge Janet Yellens, die neben ihrer Präsidentschaft am Vortag auch die Mitgliedschaft im Fed-Board aufgekündigt hat. Damit erhält US-Präsident Donald Trump eine weitere Möglichkeit der Einflussnahme.

Am Aktienmarkt legen Lowe's nach Zahlen vorbörslich 1,2 Prozent zu. Wichtige Kennziffern des Einzelhändlers bei Umsatz und Ergebnis zeigten gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung.

Die Aktien von Time Warner und AT&T dürften im Blickpunkt des Interesses stehen. Die milliardenschwere Übernahme des US-Medienunternehmens durch den Telekom-Konzern steht durch eine Klage des US-Justizministeriums auf der Kippe. Das Ministerium will die Übernahme verhindern, weil die Transaktion einem Unternehmen zu viel Macht auf dem sich schnell entwickelnden Medienmarkt geben dürfte. AT&T-Chef Stephenson kritisierte, die Klage "entbehre jeglicher Logik" und seine Gesellschaft werde die Klage anfechten. Die Maßnahme der Behörde ist die erste große Kartellklage unter der Regierung von Donald Trump. Die Aktie von Time Warner wird noch nicht gehandelt, die Papiere von AT&T verlieren vorbörslich 0,7 Prozent.

Mit Abschlägen werden Urban Outfitters nach Zahlen für das dritte Quartal erwartet. Zwar hat der Bekleidungshersteller mit den Zahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch der Ausblick wurde als vorsichtig beschrieben. Ähnlich ist es bei Intuit. Auch bei dem Softwareanbieter fiel das Ergebnis besser aus als gedacht, während der Ausblick eher etwas enttäuschte. Die Aktie gibt um 0,3 Prozent nach.

Palo Alto Networks dürften nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen gesucht sein. Zudem hat das auf Scherheitstechnologie spezialisierte Unternehmen seinen Ausblick erhöht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einer etwas leichteren Eröffnung ziehen die Kurse am Dienstagmittag an. Gestützt wird die Stimmung unter anderem vom Euro, der etwas nachgibt und damit die exportorientierten Titel wie die Autos nach oben treibt. Keinen großen Einfluss hat die unsichere politische Lage in Deutschland. Aus technischer Sicht hat sich die Lage verbessert: Nachdem die Anleger DAX-Stände unter 13.000 mehrfach zum Kauf nutzten, hat der DAX nun auch seinen Abwärtstrend gebrochen. Kräftige Nachfrage gibt es nach deutschen Autowerten. Nachrichtlicher Auslöser sei die erhöhte Umsatzprognose von VW vom Vortag. VW legen 4,3 Prozent zu, Daimler 1,9 Prozent und BMW 2,3 Prozent. Aber auch die Zulieferer wie Leoni setzen ihre am Montag begonnene Rally fort. Leoni steigen um 4,8 Prozent. Continental legen 1,3 Prozent zu. Der Auto-Subindex im Stoxx-600 liegt mit 1,5 Prozent im Plus und damit klar an der Spitze bei den Branchen. Für RWE geht es nach dem kräftigen Plus am Vortag nun wieder um 1,6 Prozent nach unten. Die Grünen sorgten erneut für schlechte Stimmung, heißt es. Auch nach dem Scheitern des Jamaika-Bündnisses wollen sie nämlich einen Beschlussantrag zum Kohleausstieg im Bundestag stellen. Uniper hat das Milliardenangebot von Fortum erneut zurückgewiesen, sich aber offen für Gespräche gezeigt. Uniper geben um 0,1 Prozent nach, liegen mit 23,72 Euro aber immer noch klar über den gebotenen 22 Euro. Eon verlieren 0,3 Prozent und Innogy 1,8 Prozent. Fortum legen dagegen 0,5 Prozent zu. Nach einem Zwischenbericht geht es für CRH um 0,4 Prozent nach unten. Die Zahlen des Baustoffunternehmens sind solide ausgefallen, entsprechen aber lediglich den Erwartungen. In der zweiten Reihe in Deutschland machen Vapiano nach der Vorlage der Drittquartalszahlen einen Sprung von 9,2 Prozent. Für Adva Optical geht es um gut 12 Prozent nach oben. Im Handel wird dazu vor allem auf die Anteilserhöhung von Igor Kuzniar an Adva verwiesen. Hellofresh gewinnen 1,1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 18:09 % YTD EUR/USD 1,1729 -0,17% 1,1749 1,1738 +11,5% EUR/JPY 131,97 -0,11% 132,12 132,09 +7,3% EUR/CHF 1,1659 0,0% 1,1659 1,1652 +8,9% EUR/GBP 0,8860 -0,06% 0,8865 1,1280 +3,9% USD/JPY 112,53 +0,06% 112,46 112,53 -3,7% GBP/USD 1,3238 -0,12% 1,3253 1,3241 +7,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Gewinne bei den Technologiewerten und positive Vorgaben von der Wall Street haben für steigende Kurse gesorgt. Angeführt wurde die Aufwärtstendenz von der Börse in Hongkong, wo es für den Hang-Seng-Index im späten Handel 1,2 Prozent aufwärts ging. Hier trieben erneute Aufschläge des Index-Schwergewichts Tencent. Die Aktie verteuerte sich um weitere 1,8 Prozent. Auslöser für die jüngste Aufwärtsbewegung von Tencent waren gute Quartalszahlen in der vergangenen Woche. Ein sich wieder etwas abschwächender Yen sorgte in Tokio für etwas zusätzlichen Rückenwind. Vor allem Industrie- und Exportwerte waren in Tokio gesucht. So kletterten die Aktien von Hitachi Construction um 1,9 Prozent, für Toyota Motor ging es um 1,4 Prozent nach oben und Komatsu verzeichneten ein Plus von 2,3 Prozent. Für die Toshiba-Aktie ging es um 5,5 Prozent aufwärts. Die Titel holten damit ihre Vortagesverluste im Zuge der Bekanntgabe einer Kapitalerhöhung im Volumen von umgerechnet rund 5,3 Milliarden Dollar fast vollständig wieder auf. In Taiwan sprachen Teilnehmer von einer Erholung des Technologiesektors nach zuletzt dominierenden Abgaben. Der Kospi in Seoul legte dagegen lediglich um 0,1 Prozent zu. Zwar gewannen Samsung Electronics 0,8 Prozent, doch die Abgaben in der Aktie des Stahlkonzern Posco von 1,6 Prozent verhinderte ein deutlicheres Index-Plus. Mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent zeigte sich der Schanghai-Composite. Im Verlauf hatte der Index bereits deutlicher im Plus gelegen. Hier ging es für die Papiere des Versicherers Ping An um 5,9 Prozent nach oben. In Sydney gingen die Kursgewinne quer durch alle Sektoren. Rio Tinto und BHP Billiton legten um jeweils 0,4 Prozent zu und Westpac stiegen um 0,3 Prozent. Gegen den Trend verloren Graincorp 4,9 Prozent. Das Getreide-Unternehmen hatte vor einem bevorstehenden "herausfordernden Jahr" gewarnt.

CREDIT

Kaum verändert präsentieren sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Dienstag. Unterstützt durch die ungebrochene Nachfrage aus dem Kaufprogramm der EZB für Unternehmensanleihen (CSPP) dürfte die Erholung der Spreads anhalten, nachdem zuletzt ein Mini-Rücksetzer verzeichnet worden sei, so die Commerzbank. Wie die EZB am Montagnachmittag mitteilte, haben sich die Bestände an Unternehmensanleihen in der vergangenen Woche um 2,329 Milliarden von 1,733 Milliarden in der Vorwoche erhöht. Seit September liegen die wöchentlichen CSPP-Käufe durchschnittlich bei 1,78 Milliarden Euro. Der starke Anstieg in der vergangenen Woche dürfte nach Einschätzung der Commerzbank vermutlich auf Settlement-Konventionen zurückzuführen sein: mit den Anleihen von APRR, BASF, Daimler und Gas Natural habe es gleich sieben gegeben, die am 8. November gepreist, aber erst in der vergangenen Woche abgerechnet worden seien. Die Deutsche Bank schließt dagegen vorgezogene Käufe durch die EZB nicht aus. Die Analysten vermuten, dass die EZB die Absicht hat, auch in Zukunft bei Unternehmensanleihen stark investiert zu bleiben. Eine Steigerung des CSPP-Anteils am gesamten Aufkaufprogramm (Quantative Easing) sei wahrscheinlich, sobald das monatliche Gesamtkaufvolumen ab Januar auf 30 Milliarden Euro reduziert werde.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon hält an Verkauf von Uniper-Anteil an Fortum fest

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 21, 2017 06:54 ET (11:54 GMT)

Der Stromkonzern Eon hält an seinem Plan zum Verkauf seines Uniper-Anteils an den finnischen Versorger Fortum fest. "Für Eon ist das Angebot von Fortum hoch attraktiv", bekräftigte der DAX-Konzern, nachdem Uniper die Offerte der Finnen offiziell abgelehnt hat. Eon will über Anfang 2018 über das Fortum-Angebot entscheiden. Dass Uniper die Gespräche mit Fortum fortsetzen wolle, begrüße der Düsseldorfer Konzern.

Uniper-Chef: Das Spiel um Fortum-Einstieg ist noch nicht aus

Uniper-Chef Klaus Schäfer hat den Kampf um die Selbstständigkeit seines Unternehmens noch nicht aufgegeben. "Sie wissen nicht, wie das Spiel ausgeht", zitierte Schäfer den Fußballtrainer Sepp Herberger während einer Pressekonferenz in Düsseldorf. "Und so verhält es sich auch bei uns", ergänzte der Vorstandsvorsitzende.

Hochtief leitet EU-Kartellverfahren für Abertis-Übernahme ein

Hochtief hat für die geplante Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis die wettbewerbsrechtliche Prüfung bei der EU-Kommission eingeleitet. Der kartellrechtliche Prozess sei angestoßen, sagte ein Sprecher des Essener Baukonzerns auf Nachfrage. Man gehe davon aus, das Brüssel seine Entscheidung noch vor der spanischen Börsenaufsicht CNMV treffen werde.

Capital Stage profitiert von Zukäufen - Ausblick bekräftigt

Der Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage hat in den ersten neun Monaten 2017 Umsatz und Ergebnis erhöht und seine Prognose bekräftigt. Der Umsatz legte um rund 67 Prozent auf nahezu 180 Millionen Euro zu, das EBITDA kletterte auf 142,1 Millionen von zuvor 85,6 Millionen Euro. Das operative Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf 93,3 Millionen Euro, das war ein Plus von 64 Prozent.

Blockbuster sichern das Wachstum bei Bastei Lübbe

Die Kölner Mediengruppe Bastei Lübbe hat Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2017/18 gesteigert. Wachstumstreiber waren im Wesentlichen die aktuellen Bestseller "Das Fundament der Ewigkeit" von Ken Follet und "Origin" von Dan Brown, während eine Sonderabschreibung auf die erfolglose Streaming-Plattform Oolipo das Ergebnis belastete. Während das Geschäft in den Segmenten Buch und Digital zulegte, ging es in den Segmenten Retail sowie Romanhefte und Rätselmagazine zurück.

Deka steigert Gewinn und Kapitalquoten, reduziert Risikovorsorge

Die Dekabank, die Fondsgesellschaft der Sparkassen, hat in den ersten neun Monaten ihren Gewinn gesteigert, die Risikovorsorge weiter reduziert und die Kernkapitalquoten verbessert.

Niedrigzinsumfeld drückt weiterhin Gewinn bei der Helaba

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat in den ersten neun Monaten 2017 weiter unter dem Niedrigzinsumfeld gelitten und einen Ergebnisrückgang verbucht. Zudem wirkten sich die Bewertungseffekte aus den Cross Currency Basis Spreads (CCBS) negativ aus. Ein deutlich gestiegenes Handelsergebnis und eine geringe Risikovorsorge konnten diese Entwicklung nicht kompensieren.

MMB mit schwachem Quartal - Wachstum durch Zukäufe angestrebt

Die Beteiligungsgesellschaft MBB SE hat im dritten Quartal trotz steigender Erlöse weniger verdient. Kapazitätsengpässe führten beim Maschinenbauer Aumann zu Verzögerungen in der Auftragsabwicklung und damit zu einem schwächer als erwarteten Quartalsergebnis, das durch die übrigen Beteiligungen nicht kompensiert worden konnte.

Nanogate kauft Kunststoffsparte der österreichischen HTI

Die Nanogate AG kauft zu. Wie der Spezialist für Oberflächenbeschichtungen mitteilte, hat er die Kunststoffsparte der österreichischen High Tech Industries AG (HTI) übernommen. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt ausschließlich in Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in Höhe von 275.000 Aktien. HTI wird diese Aktien unmittelbar an eine Tochtergesellschaft der QInvest LLC übertragen, die beabsichtigt, diese Aktien langfristig zu halten.

Wertberichtigungen bescheren Schaltbau einen Verlust

Der Verkehrstechnikkonzern Schaltbau ist in den ersten neun Monaten 2017 im Zusammenhang mit den Wertberichtigungen bei seiner hundertprozentigen Tochter Albatros und dem schwachen ersten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Der ausgewiesene EBIT-Verlust lag bei 17,4 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Plus von 12,1 Millionen Euro in der Bilanz stand. Der Konzernperiodenverlust lag nach neun Monaten bei 33,1 Millionen Euro nach einem Gewinn von 8,8 Millionen Euro.

Singulus erhält Anzahlung für neuen Auftrag aus China

Der Maschinenbauer Singulus Technologies soll mehrere Produktionsanlagen zur Herstellung von CIGS-Dünnschichtsolarzellen an eine Tochtergesellschaft eines chinesischen Energieunternehmens liefern. Die vereinbarte Anzahlung sei jetzt eingegangen, erklärte das Unternehmen aus Unterfranken. Das Auftragsvolumen liege im höheren einstelligen Millionen-Bereich.

Vapiano wird zuversichtlicher - Nettogewinn spätestens 2020

Die Schnellrestaurantkette Vapiano SE hat im dritten Quartal ihr Umsatzwachstum etwas verlangsamt, aber auch im zweiten Quartal in Folge nach dem Börsengang einen Verlust verzeichnet. Das Unternehmen bestätigte die Jahresprognosen für Umsatz und operativen Gewinn bereinigt um Restaurant-Eröffnungskosten in absoluten Zahlen. Es sieht das Umsatzwachstum nun aber aufgrund einer höheren Gästeaufkommens und eines etwas höheren Umsatzes pro Gast besonders im Mitnahme- und Liefergeschäft am oberen Ende der bisherigen Spanne, sagte CEO Jochen Halfmann. Das Unternehmen will spätestens 2020 auch einen Nettogewinn schreiben.

Vale/BHP erhalten mehr Zeit zur Beilegung von Samarco-Ansprüchen

BHP Billiton und sein brasilianischer Joint-Venture-Partner Vale haben weitere 150 Tage Zeit, um nach dem katastrophalen Dammbruch in der Eisenerzmine Samarco vor zwei Jahren mit den Verhandlungen über die Beilegung von Zivilklagen mit einer Summe von mehr als 50 Milliarden US-Dollar fortzufahren.

CRH steigert Umsatz im dritten Quartal

Der irische Baustoffkonzern CRH hat im dritten Quartal von guten Geschäften in der Region Amerika profitiert. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent. In der Region Amerika betrug das Wachstum trotz der schweren Hurrikan-Saison 4 Prozent, in Europa 2 Prozent.

Easyjet nach Gewinneinbruch optimistisch für 2017/18

Die Billigfluglinie Easyjet hat im Geschäftsjahr 2016/17 trotz höherer Erlöse wie angekündigt einen Gewinneinbruch verzeichnet. Für das neue Jahr zeigten sich die Briten, die 24 Flugzeuge von Air Berlin übernehmen wollen, optimistisch. Die Kapazitäten sollen erhöht und die Kosten gesenkt werden.

Enel will in drei Jahren 24,6 Milliarden Euro investieren

Der italienische Energieversorger Enel will in den kommenden Jahren kräftig investieren. Wie das Unternehmen im Rahmen der Vorstellung seines Strategieplans mitteilte, will es in den nächsten drei Jahren 24,6 Milliarden Euro ausgeben, mit 5,3 Milliarden Euro ist ein beträchtlicher Teil davon für Digitalisierung vorgesehen.

Kanada untersucht Bestechnungsverdacht bei Glencore-Tochter im Kongo

Der Rohstoffkonzern Glencore muss sich mit einem Korruptionsverdacht gegen eine Tochtergesellschaft in Afrika auseinandersetzen. Die kanadische Wertpapieraufsicht Ontario Securities Commission (OSC) untersucht die Unternehmensführungspraktiken der Kupferminengesellschaft Katanga Mining. Die Ermittler nehmen die finanziellen Angaben und Jahresabschlüsse im Hinblick auf internationale Bestechungs- und Antikorruptionsgesetze unter die Lupe, wie Glencore und Katanga Mining am Montag separat mitteilten.

Insolvente Toys 'R' Us betragt Millionenbonus für ihren CEO

Die insolvente Spielwarenkette Toys 'R' Us will beim Konkursgericht noch einen millionenschweren Bonus für ihren seit 2015 amtierenden CEO Dave Brandon lockermachen. Das Unternehmen beantragte bei Gericht die Zahlung von bis zu 12 Millionen US-Dollar für das Jahr 2017 - zusätzlich zu der "Treueprämie" in Höhe von 2,8 Millionen Dollar, die Brandon kurz vor dem Insolvenzantrag im September erhalten hatte, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2017 06:54 ET (11:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.