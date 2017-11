Huber, Reuss & Kollegen behauptet Spitzenplatz zum 10ten. mal in Folge

"Elite Report" zeichnet Münchener Vermögensverwalter erneut mit "summa cum laude" aus - Würdigung zum ersten Mal auch für das Family Office von Huber, Reuss & Kollegen, die HRK Family Office GmbH.

München, 21. November 2017. Die unabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen gehört weiterhin zu den besten Geldmanagern im deutschsprachigen Raum. Bereits zum zehnten Mal in Folge wurden die Münchener Finanzexperten von der unabhängigen Jury des Fachmagazins 'Elite Report' mit der Bestnote 'summa cum laude' ("mit höchstem Lob") ausgezeichnet. Erstmals wurde zudem das Huber, Reuss & Kollegen Family Office in die Riege der "Elite der Family Offices" aufgenommen.

Die viel beachteten Auszeichnungen wurden am gestrigen Montagabend im Rahmen eines Staatsempfangs der Bayerischen Staatsregierung in der Residenz in München verliehen. Mit der Bestnote "summa cum laude" würdigte der 'Elite Report' gemeinsam mit dem Medienpartner 'Handelsblatt' die hervorragenden Leistungen des Vermögensverwalters. Huber, Reuss & Kollegen ist damit einer von lediglich fünf bankenunabhängigen Vermögensverwaltern, die diese höchste Auszeichnung erhalten haben. Insgesamt hatten 100 anonym arbeitende Tester um Elite Report-Chefredakteur Hans-Kaspar von Schönfels 352 Vermögensverwalter und Banken unter die Lupe genommen.

Jury lobt die professionelle Betreuung der der Mandanten

Aus Sicht der Jury überzeugt Huber, Reuss & Kollegen vor allem durch seine sehr persönliche und professionelle Betreuung seiner Mandanten. Minutiös würden die Ziele und Wünsche der Kunden ermittelt, die transparent geschilderte Anlagepolitik verrate Sachverstand, Weitblick und Risikobewusstsein. Hinzu komme ein Asset-Management-Team, das aus sehr erfahrenen Portfoliomanagern bestehe, welches die Kapitalmärkte selbst analysiere. "Dieser Präzision entsprechend fallen die guten Anlageergebnisse auf", sagt Elite-Report-Chefredakteur von Schönfels. "Mit dieser konzentrierten Dienstleistungspalette überholt Huber, Reuss & Kollegen mühelos viele der ganz Großen der Branche." Bezogen auf die gesamte Branche kritisiert von Schönfels, dass immer weniger Vermögensverwalter aufmerksam und treffsicher die Ziele und Wünsche potentieller Kunden ergründen würden. "Der in manchen Häusern oft aufgetischte Einheitsbrei hat mit wirklicher Vermögensverwaltung nichts zu tun." Dies sei bei Huber, Reuss & Kollegen anders. "Hier ist man in guten Händen und spürt, dass man Freude an guter Leistung hat."

Strategie des Hauses wird bestätigt

Für Michael Reuss, geschäftsführenden Gesellschafter bei Huber, Reuss & Kollegen, ist die erneute Auszeichnung mit der Bestnote ein klares Signal, dass sich die konsequente Strategie des Hauses, ein vertrauensvoller und verlässlicher Partner für seine Mandanten zu sein, weiterhin bezahlt macht. "Besonders freut mich, dass nun auch unsere HRK Family Office GmbH mit in die Elite der Family Office aufgenommen ist. Denn auch im Zeitalter der Digitalisierung liegt uns nach wie vor, der direkte persönliche Kontakt zum Kunden sehr am Herzen und bei Bedarf kümmern wir uns gerne um Dinge, die weit über den Tellerrand hinausgehen."

Professionelle Unterstützung bei allen Vermögensfragen

Das neu mit in die Elite aufgenommene HRK Family Office steht den Mandanten von Huber, Reuss & Kollegen vor allem bei Fragestellungen, zu Themen wie Immobilien, Vorsorge und Stiftungswesen hilfreich zur Seite. Dabei kooperiert Huber, Reuss & Kollegen mit einem Netzwerk von Immobilienexperten, Steuerberatern, Notaren und anderen Spezialisten. "Wir wollen nicht nur unter Renditegesichtspunkten gesehen werden, sondern als verlässlicher Partner bei allen wichtigen Vermögensfragen", betont Michael Egner-Walter, geschäftsführender Gesellschafter der HRK Family Office GmbH.

Über Huber, Reuss & Kollegen

Die bankenunabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen wurde im Jahr 2000 gegründet, um vermögende Personen, Familien, Stiftungen und institutionelle Investoren unabhängig und individuell zu betreuen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in München, Ingolstadt und Schonungen 29 Mitarbeiter, davon 19 Portfoliomanager. Das verwaltete Vermögen der rund 800 privaten und institutionellen Kunden beläuft sich auf mehr als 2,3 Milliarden Euro. Eine individuelle Vermögensverwaltung mit Einzelwerten ist ab 500.000 Euro möglich, unterhalb dieser Summe wird eine Verwaltung über ausgesuchte Publikumsfonds und ETF's angeboten.

Kontakt: Christian Fischl; Geschäftsführer Huber, Reuss & Kollegen

Vermögensverwaltung GmbH Mail: info@hrkvv.de Website: www.hrkvv.de Tel: 089/2166860 Fax: 089/21668666

