"The new Avnet" kündigen Frank Hansen, Vice President Central Europe, und Uwe Hirsch, Area Technical Manager DACH, in ihrer Präsentation an. Und tatsächlich ist einiges neu:

Als vernetztes Service-Ökosystem will sich der Distributor Avnet Silica präsentieren, was sich auch in den Akquisitionen der letzten Zeit spiegelt. So reicht das Spektrum der angebotenen Dienstleistungen von den Learn & Design-Plattformen Hackster.io und Element14 über konkrete Unterstützung für Start-ups (Makersource), das E-Commerce für Prototyping (Premier Farnell) und das Analyseangebot Dragon Innovations bis hin zur Unterstützung des Supply Chain für die Massenproduktion.

Auch auf struktureller Ebene hat sich bei Avnet Silica zuletzt einiges getan. Während Enrico de Salve als Director Technical Ressources neu von NXP zum Leitungsteam hinzustieß, wurden auch die Verkaufsregionen zum Teil neu definiert. Zum Bereich Zentral- und Osteuropa, den Frank Hansen als Regional Vice President betreut, gehört nun beispielsweise auch Russland.

Avnet Silica zwischen Beratungsinstanz und Innovationsmaschine

Im Fiskaljahr 2017, das von Juli bis Juni berechnet wurde, erzielte das Unternehmen einen weltweiten Ertrag von 1,66 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Plus von 7 % gegenüber dem Vorjahr. 19 % der in ...

